Какую явку жать на выборах - прогноз политолога

Резкого роста активности избирателей в ближайшие дни на муниципальных выборах ожидать не стоит - такой прогноз агентству LETA озвучил декан факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс, комментируя итоги первых двух дней досрочного голосования.
В течение первых двух дней досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии, по предварительным данным, проголосовали 3,51% избирателей.
По словам Икстенса, если в этом году явка на муниципальных выборах достигнет отметки в 40%, это уже будет исключительно хороший результат, и политики "должны быть безмерно счастливы этим".
С точки зрения политолога, фундаментальные причины, по которым люди не участвуют в выборах, связаны с разочарованием в политике и политиках, с ощущением того, что граждане не видят и не чувствуют своей способности влиять на ход событий - особенно если события развиваются не в том направлении, в каком хотели бы сами граждане. Поэтому, по словам Икстенса, часть людей просто махнула рукой на выборы.
"Административно-территориальная реформа 2021 года создала более крупные территориальные образования - в ряде случаев значительно укрупненные самоуправления. Тогда люди выражали опасения, что в больших краях о них просто забудут. Это чувство звучит и в этом году - тревога превратилась в убеждение, и людям кажется, что о них действительно забыли", - отметил декан факультета экономики и социальных наук ЛУ.
Он также указал, что напрямую сравнивать эти выборы с предыдущими довольно сложно, поскольку в других выборах досрочное голосование длилось всего три дня, а в этом году - пять. По мнению Икстенса, это, возможно, как-то влияет на расчеты людей о том, в какой день им удобнее проголосовать. Политолог предположил, что в этом году участие немного ниже, чем в 2017 и 2012 годах.
Отвечая на вопрос о том, что меняет пятидневный период досрочного голосования, декан подчеркнул, что организаторы выборов сделали еще один шаг навстречу гражданам и предлагают еще более широкие возможности для участия. По его оценке, избирательная система в Латвии в целом является достаточно благоприятной - особенно по сравнению с другими странами. С институциональной точки зрения, если что-то и препятствует участию, то это количество избирательных участков и их расположение.
"Есть участки, которые находятся относительно далеко от мест жительства людей, а с общественным транспортом - как повезет. Определённой проблемой может быть и число участков за рубежом, но в целом граждане, проживающие за границей, участвуют в выборах гораздо менее активно. На мой взгляд, многое делается для того, чтобы стимулировать участие граждан в выборах", - заключил политолог.
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