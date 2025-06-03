Какую явку жать на выборах - прогноз политолога

Он также указал, что напрямую сравнивать эти выборы с предыдущими довольно сложно, поскольку в других выборах досрочное голосование длилось всего три дня, а в этом году - пять. По мнению Икстенса, это, возможно, как-то влияет на расчеты людей о том, в какой день им удобнее проголосовать. Политолог предположил, что в этом году участие немного ниже, чем в 2017 и 2012 годах.

Отвечая на вопрос о том, что меняет пятидневный период досрочного голосования, декан подчеркнул, что организаторы выборов сделали еще один шаг навстречу гражданам и предлагают еще более широкие возможности для участия. По его оценке, избирательная система в Латвии в целом является достаточно благоприятной - особенно по сравнению с другими странами. С институциональной точки зрения, если что-то и препятствует участию, то это количество избирательных участков и их расположение.

"Есть участки, которые находятся относительно далеко от мест жительства людей, а с общественным транспортом - как повезет. Определённой проблемой может быть и число участков за рубежом, но в целом граждане, проживающие за границей, участвуют в выборах гораздо менее активно. На мой взгляд, многое делается для того, чтобы стимулировать участие граждан в выборах", - заключил политолог.