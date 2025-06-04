ЦИК: Выявлена внешняя угроза работе избирательной системы

Вайварс подчеркнул, что сейчас, чтобы граждане могли проголосовать, муниципальные избирательные комиссии имеют право принимать решения о голосовании с использованием регистрационных конвертов.

С проблемами столкнулся и журналист RUS TVNET на 96-м участке в 92-й школе в Плявниеках. За время ожидания перед участком образовалась внушительная очередь, однако сотрудники комиссии лишь просили избирателей подождать решения проблемы.

В какой-то момент одна из девушек, стоявшая в очереди, не выдержала и воскликнула:

"Невыполнимая миссия - быть гражданином в этой стране!"

Около 17:30 очередь начала двигаться. Журналист RUS TVNET подтвердил, что голосование действительно проходило с использованием двух конвертов - в том числе "страховочного" регистрационного, о чем ранее сообщил Андрей Вайварс.

По информации агентства LETA, в течение некоторого времени не работал Электронный онлайн-регистр избирателей, что и парализовало работу участков.

Корреспонденты LETA также заметили, что у нескольких избирательных участков в Риге образовались очереди.

Сегодня проголосовать досрочно можно было с 17:00 до 20:00. Как и в основной день выборов, во время предварительного голосования жители могут отдать голос на любом участке в пределах своего самоуправления.

Ранее сообщалось, что в первый день предварительного голосования у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных об активности избирателей из-за сбоев в работе избирательной системы.

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В свою очередь, Институт предотвращения инцидентов в сфере информационных технологий Cert.lv указал, что перебои, которые были зафиксированы в понедельник, не были связаны с угрозой извне. Тогда никаких инцидентов, связанных с кибербезопасностью избирательной системы, обнаружено не было.

По предварительным данным, за два дня досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 3,51% от общего числа имеющих право голоса.