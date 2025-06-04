ЦИК: Выявлена внешняя угроза работе избирательной системы

В среду вечером, 4 июня, была выявлена внешная угроза работе избирательной системы, подтвердил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс, сославшись на Государственное агентство цифрового развития (VDAA).
Вайварс подчеркнул, что сейчас, чтобы граждане могли проголосовать, муниципальные избирательные комиссии имеют право принимать решения о голосовании с использованием регистрационных конвертов.
С проблемами столкнулся и журналист RUS TVNET на 96-м участке в 92-й школе в Плявниеках. За время ожидания перед участком образовалась внушительная очередь, однако сотрудники комиссии лишь просили избирателей подождать решения проблемы.
В какой-то момент одна из девушек, стоявшая в очереди, не выдержала и воскликнула:
"Невыполнимая миссия - быть гражданином в этой стране!"
Около 17:30 очередь начала двигаться. Журналист RUS TVNET подтвердил, что голосование действительно проходило с использованием двух конвертов - в том числе "страховочного" регистрационного, о чем ранее сообщил Андрей Вайварс.
По информации агентства LETA, в течение некоторого времени не работал Электронный онлайн-регистр избирателей, что и парализовало работу участков.
Корреспонденты LETA также заметили, что у нескольких избирательных участков в Риге образовались очереди.
Сегодня проголосовать досрочно можно было с 17:00 до 20:00. Как и в основной день выборов, во время предварительного голосования жители могут отдать голос на любом участке в пределах своего самоуправления.
Ранее сообщалось, что в первый день предварительного голосования у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных об активности избирателей из-за сбоев в работе избирательной системы.
В свою очередь, Институт предотвращения инцидентов в сфере информационных технологий Cert.lv указал, что перебои, которые были зафиксированы в понедельник, не были связаны с угрозой извне. Тогда никаких инцидентов, связанных с кибербезопасностью избирательной системы, обнаружено не было.
По предварительным данным, за два дня досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 3,51% от общего числа имеющих право голоса.
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