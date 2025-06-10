Видео В Плявниеках пламя уничтожило несколько автомобилей

На выходных в рижском районе Плявниеки в результате пожара сгорели три автомобиля. Они стояли на узкой тихой улице, которая не освещается в ночное время. Местные жители, оценивая последствия, считают, что автомобили могли быть подожжены намеренно, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Автомобили на улице Рейнвальду загорелись в ночь на субботу, 7 июня. Пламя было видно даже с улицы Аугуста Деглава, но жители ближайших домов полностью осознали, что произошло, только утром.
Местные жители говорят, что сгоревшие машины принадлежат жителям улицы Салнас, расположенной по соседству. Они были припаркованы на другой улице, потому что в этом районе не хватает свободных парковочных мест.
Госполиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога.
Видео: Сюжет программы Degpunktā