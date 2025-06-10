Видео В Плявниеках пламя уничтожило несколько автомобилей

На выходных в рижском районе Плявниеки в результате пожара сгорели три автомобиля. Они стояли на узкой тихой улице, которая не освещается в ночное время. Местные жители, оценивая последствия, считают, что автомобили могли быть подожжены намеренно, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.