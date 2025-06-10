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Видео В Гризинькалнсе автомобиль перевернулся на бок

Попавший в аварию автомобиль.

Утром во вторник, 10 июня, на улице Таллинас в Риге перевернулся автомобиль, пострадал его водитель, сообщили RUS TVNET в Государственной полиции.

Авария произошла около 9:00. Предположительно, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Škoda, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Другие автомобили в ДТП не попали.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

Следует отметить, что на участке дороги, где произошло ДТП, действует ограничение скорости до 30 км/ч.

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