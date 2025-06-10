Видео В Гризинькалнсе автомобиль перевернулся на бок

Утром во вторник, 10 июня, на улице Таллинас в Риге перевернулся автомобиль, пострадал его водитель, сообщили RUS TVNET в Государственной полиции.
Авария произошла около 9:00. Предположительно, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Škoda, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Другие автомобили в ДТП не попали.
Полиция расследует обстоятельства аварии.
Следует отметить, что на участке дороги, где произошло ДТП, действует ограничение скорости до 30 км/ч.
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