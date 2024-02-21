Блогер из Даугавпилса о переходе на латышский: Не хочу "кормить" пропаганду РФ

Алексей Блажевич Латвийский блогер, певец;

Ведет TikTok (92,6 тысячи подписчиков на первом канале (теперь закрыт. - Прим. автора) и 4,7 тысячи подписчиков на втором) и Instagram (17,7 тысячи подписчиков);

Основные темы роликов - новости Латвии, изучение латышского языка, заснеженные улицы, песни;

26 января открыл новый TikTok-канал, где "борется со страхом публично говорить на латышском языке".

- Ты долгое время вел очень успешный TikTok-блог на русском языке. И в конце января, если быть точным - 26 января, ты запустил новый канал, и первое видео было о том, что ты теперь будешь говорить на латышском языке, учиться латышскому языку, преодолевать страх того, что ты говоришь на латышском языке публично. Что тебя сподвигло на этот шаг?

- Я понимал, что будет этот вопрос. Я просто проснулся в один день и понял, что я постоянно что-то снимаю про город, про неочищенные дороги. Эти ролики, они часто разлетаются вне Латвии. И я понял, что я просто своими роликами постоянно подкармливаю российскую пропаганду.

Это была первая моя мысль, потому что я часто стал замечать свои ролики в этих передачах всяких. Соловьев, например: "Там вот в Риге убрали цветы ковшом". А я понимаю, что это мое видео. Я просто понял, что не хочу подкармливать пропаганду.

Это была первая мысль. Вторая мысль - а как тогда? Я хочу выражать какое-то свое мнение, гражданскую позицию, что вот это мне не нравится, а это нравится. И я понял, что я могу показывать это местным, если я буду делать это на латышском. То есть это точно никуда не уйдет из Латвии.