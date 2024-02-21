Блогер из Даугавпилса о переходе на латышский: Не хочу "кормить" пропаганду РФ

В конце января один из известнейших блогеров Латвии Алексей Блажевич решил в своем TikTok перейти на латышский язык, что вызвало очень разнообразную реакцию в соцсетях. Об этом, а также о Даугавпилсе, уборке улиц и модных трусах TVNET+ поговорил с Алексеем Блажевичем.
Алексей Блажевич
- Латвийский блогер, певец;
- Ведет TikTok (92,6 тысячи подписчиков на первом канале (теперь закрыт. - Прим. автора) и 4,7 тысячи подписчиков на втором) и Instagram (17,7 тысячи подписчиков);
- Основные темы роликов - новости Латвии, изучение латышского языка, заснеженные улицы, песни;
- 26 января открыл новый TikTok-канал, где "борется со страхом публично говорить на латышском языке".
- Ты долгое время вел очень успешный TikTok-блог на русском языке. И в конце января, если быть точным - 26 января, ты запустил новый канал, и первое видео было о том, что ты теперь будешь говорить на латышском языке, учиться латышскому языку, преодолевать страх того, что ты говоришь на латышском языке публично. Что тебя сподвигло на этот шаг?
- Я понимал, что будет этот вопрос. Я просто проснулся в один день и понял, что я постоянно что-то снимаю про город, про неочищенные дороги. Эти ролики, они часто разлетаются вне Латвии. И я понял, что я просто своими роликами постоянно подкармливаю российскую пропаганду.
Это была первая моя мысль, потому что я часто стал замечать свои ролики в этих передачах всяких. Соловьев, например: "Там вот в Риге убрали цветы ковшом". А я понимаю, что это мое видео. Я просто понял, что не хочу подкармливать пропаганду.