Борьба против ветряных парков - как на отдельных территориях, так и с желанием полностью искоренить их в Латвии - набирает новые обороты. TVNET+ исследует, на основе каких рациональных аргументов происходит эта борьба, каковы ее истинные причины и каковы могут быть конечные последствия этого процесса для благополучия жителей страны.
Более дешевое электричество, конечно, было бы хорошо, однако, пожалуйста, идите со своим ветряным парком куда-нибудь в другое место. С таким отношением Латвия сталкивается не первый год и абсолютно точно - не последний. Причин у этого фактически три.
Первая: при планировании строительства крупных производственных, энергетических или сельскохозяйственных объектов никогда нельзя исключать возможность ошибок, когда потенциальная польза для общества оказывается меньше возможных потерь, как, например, скорее всего, произошло бы в случае с целлюлозным заводом близ Екабпилса, который, к счастью, не был построен.