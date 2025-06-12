Как молодой человек оказался на скамье подсудимых из-за аренды Bolt Drive

2 июня, во второй половине дня, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло заседание по делу, в котором сторонами выступали фирма Bolt и ученик автошколы Кирилл. "За рулем был я, и аварию тоже устроил я", - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб, сообщает портал Limon.
Однажды вечером в апреле парни решили потренироваться в вождении: через приложение взяли автомобиль, наслаждались поездкой и исследовали город. Итогом оказался разбитая машина каршеринга.
Хотя в суд были вызваны Тамара и Кристина Кяйс, материальный ущерб был причинен не ими, а третьим лицом - ведь в момент аварии за рулем находился друг внука Тамары, Кирилл.
Кирилл получил доступ к арендованной через Bolt машине благодаря другу, который использовал в приложении водительское удостоверение своей бабушки Тамары. Зарегистрировать аккаунт для аренды автомобиля в Bolt несложно: загрузите водительское удостоверение, найдите свободную машину и отправляйтесь в путь.