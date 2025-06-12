Как молодой человек оказался на скамье подсудимых из-за аренды Bolt Drive

Для того, чтобы взять в аренду автомобиль Bolt Drive требуется приложение и водительское удостоверение для разблокировки дверей автомобиля. В приложении содержится вся информация, необходимая для использования автомобиля.

2 июня, во второй половине дня, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло заседание по делу, в котором сторонами выступали фирма Bolt и ученик автошколы Кирилл. "За рулем был я, и аварию тоже устроил я", - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб, сообщает портал Limon.