Как помочь мужчинам умирать здоровыми? TVNET GRUPA приглашает подискутировать на фестивале общения LAMPA

В течение многих лет Латвия ищет решения для улучшения демографической ситуации: говорили о рождаемости, поддержке семей, реэмиграции. Но редко кто углублялся в вопрос, что происходит с той частью общества, которая должна быть одной из движущих сил повышения рождаемости - латвийскими мужчинами.
Статистика неумолима: треть латвийских мужчин не доживает даже до 65 лет. Ежегодно умирают тысячи мужчин, смерть которых можно было бы предотвратить - с медицинской помощью или благодаря профилактическим мерам.
Почему латвиец умирает раньше, чем мужчины в других европейских странах? Почему он переутомляется, не говорит о своем самочувствии, игнорирует боль, не принимает прописанные врачом лекарства, продолжает курить и пить, пока не сгорит в тишине или не покончит с собой сам? Почему он не обращается к врачу, не доверяет системе и по-прежнему чувствует себя "одним в поле воином"?
Известно, что автомобилю - как старому, так и новому - после определенного пробега необходимо обеспечить техническое обслуживание, не дожидаясь, когда на приборной панели загорится красная лампочка. К сожалению, мужчины в Латвии склонны заботу о своем здоровье, самочувствии, а иногда и внешнем виде отодвигать на второй план. Этому есть разные причины: стереотип, что "настоящие мужчины не болеют", занятость заботой о семье, невежество и просто лень.
В целом ситуация драматична: хотя в среднем мужчина в Латвии живет на пять лет дольше по сравнению с ситуацией в 1991 году из-за роста продолжительности жизни, мужчины живут на 9-11 лет меньше, чем женщины.
Основными причинами преждевременной смертности являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины смерти, такие как самоубийства и несчастные случаи, которых среди мужчин значительно больше, чем среди женщин.
В этом году TVNET GRUPA в рамках фестиваля общения LAMPA предлагает дискуссию, цель которой - привлечь внимание общественности к проблемам физического и психического здоровья латвийских мужчин, проанализировать основные причины преждевременной смертности и выяснить, почему мужчины вовремя не обращаются за медицинской помощью. Также будут рассмотрены возможные меры профилактики и совместная роль государственных учреждений, СМИ и общества в улучшении ситуации.
Эта дискуссия будет не просто о здоровье - она будет о выживании. О том, каковы в современном обществе ожидания от роли мужчины. Позволено ли мужчинам в Латвии быть слабыми, измученными, тревожными? Дают ли им пространство для исцеления? Вообще, хотим ли мы как общество видеть этот невидимый кризис?
К дискуссии предложено присоединиться:
- бывшему президенту Латвии, врачу-травматологу Валдису Затлерсу
- кардиологу и аритмологу Каспару Купицсу
- художнику Кристиану Бректе
- главврачу Клиники психосоматической медицины и психотерапии RSU Эрнесту Пулиньшу-Цинису.
Модератором дискуссии выступит журналист TVNET Иева Альберте.
Дата и время: 21 июня 12:30-13:30, сцена UZZIBSNĪ.
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