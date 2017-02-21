В Адажи торжественно встретили американских солдат и танки

 

Фото: Посольство США в Риге

Как сообщает официальный Twitter «Латвии в НАТО», в нашу страны прибыли 225 солдат США, а также 15 танков «Абрамс» и бронетранспортеров.

Торжественная церемония встречи военных США из 1-го батальона 68-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США Silver Lions («Серебряные львы») состоялась 17 февраля. Это следующее подразделение для ротации в рамках операции «Atlantic Resolve». Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Фото: Посольство США в Риге

Фото: Посольство США в Риге

Солдаты “Silver Lions” из США начинают службу в Латвии

Фото: Солдаты “Silver Lions” из США начинают службу в Латвии0

Военнослужащие будут базироваться в Адажи. Они сменят солдат 173-ей бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО, ранее сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.

Фото: Посольство США в Риге

Посол США в Латвии Нэнси ПеттитПосол США в Латвии Нэнси Петтит. Фото: Посольство США в Риге

Солдаты и посол США в Латвии Нэнси ПеттитСолдаты и посол США в Латвии Нэнси Петтит. Фото: Посольство США в Риге

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