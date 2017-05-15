Море отступило на 250 метров! Необычное явление зафиксировано в Салацгриве

 

Фото: twitter.com/@KFunts

На Видземском побережье Рижского залива наблюдается основательный отлив - между Айнажи и Куйвижи море открыло обширные песчаные отмели, местами шириной до 250 метров. Данным наблюдением в социальной сети Facebook поделился натуралист, изучающий птиц Каспарс Фунтс.

В Латвийском институте гидроэкологии пояснили, что отлив - это природный процесс, связанный с циркуляцией воды и изменениями направления ветра. Подобное природное явление можно было наблюдать прошлой осенью.

Фото: twitter.com/@KFunts

Тогда наблюдать за отливом люди отправлялись в Лиепаю и Вентспилс. «Уровень воды в море может опуститься еще больше», - указывает руководитель отделения гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды Лаура Круминя. За прошедшие сутки в Салацгриве был зафиксирован отлив на 11 сантиметров. В течение двух недель он опустился на 34 сантиметра от принятого в системе высот Латвии уровня воды.

Фото: twitter.com/@KFunts

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На движение моря влияют ветра. Если ветер дует со стороны запада, то уровень воды повышается, если с востока, то опускается.

Фото: twitter.com/@KFunts


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