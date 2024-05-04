Киев объявит позицию по переговорам с РФ после саммита мира

По словам Скибицкого, в ближайшие месяцы Россия применит "трехуровневый план" дестабилизации Украины, включающий в себя масштабное наступление на позиции ВСУ и дезинформационную кампанию внутри страны. Согласно данным прогнозам, уже в мае армия РФ пойдет в наступление на востоке, после чего начнет наращивать свои силы в Харьковской и Сумской областях. Сдачу Часового Яра - опорной точки ВСУ в Донецкой области - генерал назвал "вопросом времени".

Скибицкий также отметил, что на данный момент Россия имеет в общей сложности 514 тысяч военнослужащих сухопутных войск и планирует расширять численность личного состава путем привлечения резервов. В свою очередь ВСУ, по словам замглавы ГУР, страдают от кадрового голода и недостатка вооружений. "Пройдут недели, прежде чем помощь США доберется до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от нетехнологичных и разрушительных управляемых авиабомб России", - заявил генерал.

Саммит мира пройдет в июне без России

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла.

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