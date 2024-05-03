ЕС и НАТО осудили атаки хакеров на Германию и Чехию

Евросоюз осудил "злонамеренную киберкампанию" против Германии и Чешской Республики, к которой, по данным властей этих стран, причастны российские хакеры. В заявлении, сданном в пятницу, 3 мая, Брюссель предупредил, что ЕС будет использовать "весь спектр" имеющихся у него средств для ответа на подобные атаки.

Ранее в тот же день, 3 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), находясь с визитом в Австралии, заявила, что власти ФРГ определили источник хакерской атаки 2023 года на почтовый сервер правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По словам главы МИД ФРГ, за взломом ряда почтовых аккаунтов руководства партии стоит хакерская группировка APT28, которую считают связанной с российской военной разведкой.

При этом Бербок пообещала, что это нападение не останется без последствий. Позже МИД ФРГ объявил, что поверенный в делах посольства РФ в Берлине был вызван в МИД в связи с хакерским скандалом.