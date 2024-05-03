VUGD дала разрешение на продолжение экспозиции Музея оккупации в "Угловом доме"

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) разрешила продолжить в "Угловом доме" экспозицию Музея оккупации, на два года продлив срок, в течение которого в здании необходимо провести работы, необходимые для улучшения безопасности.
VUGD обнаружила в "Угловом доме" недостатки в пожарной безопасности и потребовала устранить их до 7 мая, в противном случае грозило закрытие экспозиции для посетителей. Управляющие домом - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) - просили продлить выполнение работ на два года, и VUGD удовлетворила просьбу.
Как сообщили VNĪ, 3 мая было получено решение VUGD о продлении сроков проведения неотложных работ "Углового дома" до 7 мая 2026 года, в связи с чем Музею оккупации обеспечивается беспрерывная работа.
"Мы получили подтверждение продления срока проведения неотложных работ, а значит, можем обеспечить непрерывную работу Музея оккупации во время проведения неотложных работ и после 7 мая этого года. В ближайшее время будет объявлена закупка на необходимые работы по проектированию и строительству, чтобы мы уже как можно быстрее смогли привести в порядок электропроводку здания", - заявил член правления VNĪ Андрис Варна.
VNĪ в апреле приступило к работам, которые невозможно отложить, связанным с демонтажем сигнализации и строительством новой системы во всем здании «углового дома». В настоящее время завершена отделка противопожарных конструкций уплотненными, дымонепроницаемыми материалами, а также в настоящее время демонтируется неэксплуатируемая электропроводка. По указаниям инспектора VUGD оценивается несущая способность строительных конструкций.
В ближайшее время будет объявлена закупка на работы по демонтажу существующей для проектно-строительных работ пожарной и пожарной тревожной сигнализации и возведению новой системы по всему зданию, а также демонтажу пожарного водопровода и оборудования и возведению новой системы и насосной станции. Как отмечалось выше, работы ведутся с использованием финансовых ресурсов, которые затем будут возвращены из доходов от отчуждения здания.
Параллельно этому VNĪ и Музей оккупации пересматривают необходимые площади для дальнейшей работы музея и вносятся необходимые коррективы в договор аренды помещений музея. Договор аренды и запись в земельной книге на 30 лет гарантируют деятельность Музея оккупации на определенный период, независимо от статуса здания.
VNĪ отмечает, что инвестирование значительных средств общества капитала и государства в восстановление здания, содержательная наполняемость которого и возможности будущего развития четко не определены, не соответствует ответственному использованию средств, как это установлено Законом о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. До сих пор проекты восстановления или развития в "Угловом доме" не реализовывались, так как не была четко определена необходимость собственности для обеспечения государственных функций.
Учитывая, что 92% помещений не необходимы для выполнение государственных функций, "Угловой дом", по решению заседания Кабинета министров от 26 марта этого года направляется на отчуждение и параллельно с этим будет обеспечена непрерывная деятельность Музея оккупации.
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