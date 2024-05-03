VUGD дала разрешение на продолжение экспозиции Музея оккупации в "Угловом доме"

В ближайшее время будет объявлена закупка на работы по демонтажу существующей для проектно-строительных работ пожарной и пожарной тревожной сигнализации и возведению новой системы по всему зданию, а также демонтажу пожарного водопровода и оборудования и возведению новой системы и насосной станции. Как отмечалось выше, работы ведутся с использованием финансовых ресурсов, которые затем будут возвращены из доходов от отчуждения здания.

Параллельно этому VNĪ и Музей оккупации пересматривают необходимые площади для дальнейшей работы музея и вносятся необходимые коррективы в договор аренды помещений музея. Договор аренды и запись в земельной книге на 30 лет гарантируют деятельность Музея оккупации на определенный период, независимо от статуса здания.

VNĪ отмечает, что инвестирование значительных средств общества капитала и государства в восстановление здания, содержательная наполняемость которого и возможности будущего развития четко не определены, не соответствует ответственному использованию средств, как это установлено Законом о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. До сих пор проекты восстановления или развития в "Угловом доме" не реализовывались, так как не была четко определена необходимость собственности для обеспечения государственных функций.

Учитывая, что 92% помещений не необходимы для выполнение государственных функций, "Угловой дом", по решению заседания Кабинета министров от 26 марта этого года направляется на отчуждение и параллельно с этим будет обеспечена непрерывная деятельность Музея оккупации.

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