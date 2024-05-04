Революция и второй фронт: грузинский премьер ответил Вашингтону на критику "закона об иноагентах"

Дерек Шолле сказал, что в ходе разговора выразил Кобахидзе обеспокоенность позицией грузинских властей.

«Враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу. США призывают правительство Грузии вернуться к приверженности евроатлантическому будущему, которого желает подавляющее большинство грузин», — заявил он.

Грузия в декабре прошлого года получила статус кандидата в члены Евросоюза. Согласно опросам, подавляющее большинство граждан Грузии стабильно поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО и ЕС.

Хартия стратегического партнерства между Грузией и США была подписана в 2009 году.

Грузинский отказ

Телефонный разговор между Кобахидзе и Шолле состоялся после того, как стало известно об отказе грузинских властей от поездки в Вашингтон.

Посол Грузии в США Робин Данниган заявила, что грузинские чиновники были приглашены для обсуждения любых вопросов по поводу стратегического партнерства и помощи США на высоком уровне.

«К сожалению, грузинская сторона предпочла не принимать это приглашение», — сказала Данниган.

В грузинском МИД заявили, что премьер-министр был приглашен с оговоркой о временной приостановке рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем было дано подробное разъяснение послу США», — говорится в заявлении.

Многотысячные протесты против принятия законопроекта продолжаются в Грузии уже третью неделю.

Протестующие считают законопроект угрозой не только независимым СМИ и гражданскому обществу, но и европейской интеграции Грузии.

В марте прошлого года правящая партия отказалась от принятия практически идентичного законопроекта на фоне протестов.

На этой неделе депутаты правящей партии поддержали законопроект во втором чтении. К его рассмотрению они намерены вернуться после выходных, которые продлятся Грузии до 13 мая.

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