Рига: хищная птица застряла на чердаке дома, перепугав жителей

В пятницу сотрудники пожарно-спасательной службы получили вызов из многоэтажного жилого дома в Риге, где на чердак залетела птица, которая напала на человека и самостоятельно не могла выбраться из помещения. Пожарные спасли птицу и отвезли ее в ветеринарную клинику. В конце концов выяснилось, что данная птица является охотником на мышей, и, вероятнее всего, искала пищу на чердаке. Ветеринарная клиника осмотрит птицу, а затем отпустит лес.