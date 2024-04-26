Доходы Силини в прошлом году выросли в 2,2 раза

Премьер-министр Эвика Силиня за работу в правительстве в прошлом году получила 108 941 евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, когда Госканцелярия выплатила ей 49 815 евро, свидетельствует декларация премьер-министра, опубликованная на сайте Службы госдоходов.