Один из организаторов теракта в метро Петербурга задержан в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области задержан выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. Он считается одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля и унес жизни 15 человек. О задержании говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ, которое цитирует РИА «Новости».

По предварительной информации, после задержания Азимов был доставлен в Следственный комитет. При этом сообщается, что именно задержанный занимался подготовкой террориста-смертника из петербургского метро Акбарджона Джалилова.





Еще по этой теме