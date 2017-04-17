Один из организаторов теракта в метро Петербурга задержан в Подмосковье

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Одинцовском районе Московской области задержан выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. Он считается одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля и унес жизни 15 человек. О задержании говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ, которое цитирует РИА «Новости».

По предварительной информации, после задержания Азимов был доставлен в Следственный комитет. При этом сообщается, что именно задержанный занимался подготовкой террориста-смертника из петербургского метро Акбарджона Джалилова.

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