Четверговая соль - лучший оберег: как готовить и использовать

О свойствах четверговой соли известно с древних времен. Многие славянские традиции были утрачены, однако некоторые пережили столетия и уверенно возрождаются в современном мире.

Изначально соль считали белым золотом, панацеей от всех болезней, счастливым талисманом и защитным оберегом. Еще до христианской эпохи ритуальным использованием соли отпугивали злые силы, боролись с порчей и сглазом.

Так сложилось, что в православии приготовление четверговой соли стало важным обычаем Страстной недели.

Как приготовить четверговую соль

Четверговую соль принято готовить только один раз в год — в Чистый четверг перед Страстной пятницей. Есть несколько рецептов ее приготовления.

Белую соль прокаливают на сковороде до ее почернения, постоянно помешивая. К тому же необходимо следить за тем, как ведет себя соль в процессе каления: если она трещит и стреляет, то на человеке, доме или семье лежит порча.

Также соль прокаливают с хлебом и квасной гущей.

Все ингредиенты в равных пропорциях перемешиваются с каменной солью, чтобы затем накаливаться в чугунной посуде. Прокалить соль необходимо до почернения. Получившееся охладить и перетереть.

Примечание: вымыть посуду будет очень тяжело. Используйте ту, которую не жалко выбросить.

Наши предки калили соль в печи, завертывая в тряпицу. Считалось, что так соль не теряла свои целебные свойства.

В любом случае четверговую соль было принято готовить с добрыми мыслями.

Приготовленная четверговая соль считалась неотъемлемой частью праздничного стола. Ею солили все праздничные блюда, а остатки складывали в мешочек и убирали в укромное место до первой необходимости.

Как использовать четверговую соль

Четверговую соль используют во многих ритуалах и обрядах. Ее можно носить с собой в небольшом мешочке для личной защиты от негатива, порчи и сглаза, а можно рассыпать вдоль порога своего жилища: считается, что через четверговую соль зло не сможет проникнуть в дом. Также соль добавляют в еду для излечения от болезней. При помощи целительных свойств соли можно справиться с любой бедой.

* Если в семье участились скандалы, то черную соль следует рассыпать по углам.

* Для избавления от болезней следует солить еду четверговой солью до полного выздоровления.

* Для достижения гармонии в отношениях нужно положить мешочек с солью под подушку или матрас.

* Для возвращения любимого или любимой необходимо бросить горсть соли в пламя огня.

* Для сохранения здоровья и счастья в семье следует принимать ванну не с морской, а с четверговой солью.

* Чтобы привлечь удачу и процветание, черную соль нужно насыпать в солонку и поставить на видное место.

* Чтобы в дом не пришла беда, желательно солить любую пищу.

* Чтобы в доме был мир и покой, можно рассыпать черную соль под каждой кроватью.

Об эффективности черной соли слагают легенды. Она способна улучшить вашу жизнь, лишив ее зла и негатива. Не стоит забывать, что четверговая соль накаливается лишь раз в год,