Четверговая соль - лучший оберег: как готовить и использовать

Четверговая соль — специя экзотическая и необычная. Принято считать, что она обладает целительной силой и определенными защитными свойствами.
О свойствах четверговой соли известно с древних времен. Многие славянские традиции были утрачены, однако некоторые пережили столетия и уверенно возрождаются в современном мире.
Изначально соль считали белым золотом, панацеей от всех болезней, счастливым талисманом и защитным оберегом. Еще до христианской эпохи ритуальным использованием соли отпугивали злые силы, боролись с порчей и сглазом.
Так сложилось, что в православии приготовление четверговой соли стало важным обычаем Страстной недели.
Как приготовить четверговую соль
Четверговую соль принято готовить только один раз в год — в Чистый четверг перед Страстной пятницей. Есть несколько рецептов ее приготовления.
Белую соль прокаливают на сковороде до ее почернения, постоянно помешивая. К тому же необходимо следить за тем, как ведет себя соль в процессе каления: если она трещит и стреляет, то на человеке, доме или семье лежит порча.
Также соль прокаливают с хлебом и квасной гущей.
Все ингредиенты в равных пропорциях перемешиваются с каменной солью, чтобы затем накаливаться в чугунной посуде. Прокалить соль необходимо до почернения. Получившееся охладить и перетереть.
Примечание: вымыть посуду будет очень тяжело. Используйте ту, которую не жалко выбросить.
Наши предки калили соль в печи, завертывая в тряпицу. Считалось, что так соль не теряла свои целебные свойства.
В любом случае четверговую соль было принято готовить с добрыми мыслями.
Приготовленная четверговая соль считалась неотъемлемой частью праздничного стола. Ею солили все праздничные блюда, а остатки складывали в мешочек и убирали в укромное место до первой необходимости.
Как использовать четверговую соль
Четверговую соль используют во многих ритуалах и обрядах. Ее можно носить с собой в небольшом мешочке для личной защиты от негатива, порчи и сглаза, а можно рассыпать вдоль порога своего жилища: считается, что через четверговую соль зло не сможет проникнуть в дом. Также соль добавляют в еду для излечения от болезней. При помощи целительных свойств соли можно справиться с любой бедой.
* Если в семье участились скандалы, то черную соль следует рассыпать по углам.
* Для избавления от болезней следует солить еду четверговой солью до полного выздоровления.
* Для достижения гармонии в отношениях нужно положить мешочек с солью под подушку или матрас.
* Для возвращения любимого или любимой необходимо бросить горсть соли в пламя огня.
* Для сохранения здоровья и счастья в семье следует принимать ванну не с морской, а с четверговой солью.
* Чтобы привлечь удачу и процветание, черную соль нужно насыпать в солонку и поставить на видное место.
* Чтобы в дом не пришла беда, желательно солить любую пищу.
* Чтобы в доме был мир и покой, можно рассыпать черную соль под каждой кроватью.
Об эффективности черной соли слагают легенды. Она способна улучшить вашу жизнь, лишив ее зла и негатива. Не стоит забывать, что четверговая соль накаливается лишь раз в год,
а значит, не нужно упускать возможность сделать сильный талисман для себя и своих близких.