Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Джинни» стала трендом среди звездных модниц, сообщает Vogue.
Персонаж Барбары Иден - Джинни - собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. И вот спустя практически полвека такую укладку можно все чаще видеть вновь. Сначала - на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.
Следующей стала 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая в последнее время часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.
Американскую актрису Джессику Альбу также на днях сфотографировали с такой же прической в Нью-Йорке.
По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярным в последнее время конскому хвосту и пучку на затылке.