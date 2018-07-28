Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Персонаж Барбары Иден - Джинни - собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. И вот спустя практически полвека такую укладку можно все чаще видеть вновь. Сначала - на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

Лейла Али на 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе ФОТО: MEGA/Scanpix

Следующей стала 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая в последнее время часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.

Американскую актрису Джессику Альбу также на днях сфотографировали с такой же прической в Нью-Йорке.

Джессика Альба ФОТО: PC/MEGA/Scanpix