Сб, 28.07.2018
"Деструктивные культы не могут дать человеку продуктивную модель поведения. Максимум, на что они способны - заменить одну зависимость другой" Солвита Метра, психотерапевт
Новости
Спорт
Культура
Звезды
Красотка
Гибрид
Галереи

Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Джессика Альба в Нью-Йорке

ФОТО: TM/MEGA/Scanpix

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Джинни» стала трендом среди звездных модниц, сообщает Vogue.

Персонаж Барбары Иден - Джинни - собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. И вот спустя практически полвека такую укладку можно все чаще видеть вновь. Сначала - на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

Лейла Али на 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе

ФОТО: MEGA/Scanpix

Следующей стала 37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая в последнее время часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.

Американскую актрису Джессику Альбу также на днях сфотографировали с такой же прической в Нью-Йорке.

Джессика Альба

ФОТО: PC/MEGA/Scanpix

По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярным в последнее время конскому хвосту и пучку на затылке.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ