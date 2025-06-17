В Риге прозвучат русские стихи Лианы Ланги. Билеты раскупили за сутки

20 июня в Риге пройдет спектакль по стихам Лианы Ланги, которые она написала на русском языке, сообщил режиссер Кай Гэ в своих соцсетях. Рассказываем, что известно о нем и возглавляемом им Латвийском театре протестной культуры.
"Мы так решили: пройдет она [Лиана Ланга. - Прим. ред.] в Рижскую думу (мы не сомневались, что пройдет) - сделаем спектакль, - поделился артист в интервью LSM+, добавив, что билеты на спектакль раскупили за сутки. - Вход за пожертвования, часть из них мы отправим в Центр государственного языка, часть оставим на развитие своего театра".
Премьера спектакля "Родник" (именно так назывался журнал, в котором публиковались стихи Ланги на русском языке) состоится в пятницу, 20 июня, на улице Бруниниеку, 69а, в Риге. Представление, по словам Кая Гэ, не будет издевательским. "Он будет... даже комплиментарным в каком-то смысле. Издеваться неинтересно, издеваться может каждый. Лиана Ланга - достаточно серьезный культурный объект в Латвии, и она не годится для клоунского подхода", - говорит он.
При этом новоизбранного депутата на спектакль также официально пригласили. "Ответа пока не получили, но цветочки в любом случае купим. Не придет - себе оставим", - говорит Кай Гэ.
В последнее время Латвийский театр протестной культуры несколько раз побывал в Даугавпилсе - в мае там прошел спектакль "Цена плоти", выручка от которого пошла в поддержку городского независимого портала Chayka.lv.
В июне в городе показали моноспектакль "Крещенный" (режиссер и исполнитель главной роли Кай Гэ настаивает именно на таком (неверном) правописании - чтобы, как он говорит, глаз сразу цеплялся. Что ж, воля автора - закон. - Прим. ред.), посвященный памяти умершего белорусского политзаключенного Валентина Штермера.
"Мы обычно формируем репертуар, а потом в мире происходит что-то, что требует нашего отклика, и весь наш репертуар летит в тартарары; ставится то, что в нас откликается", - рассказал Кай Гэ в интервью.
Кто такой Кай Гэ?
Осенью 2024 года Латвийский театр протестной культуры переехал из помещения школы в Кенгарагсе в центр Риги. На тот момент Каю Гэ было 24 года. Помимо основания и руководства театром он также работал как режиссер, автор текстов для спектаклей и актер.
В репертуаре театра были спектакли, посвященные бывшим президенту Эгилу Левитсу и министру культуры Наурису Пунтулису.
"Нет, мы не ругали правительство, просто режиссер София Матисон поставила, например, спектакль по высказываниям Левитса, когда тот работал в Европейском суде. Мы просто брали его определенные цитаты, которые можно очень двусмысленно воспринять", - рассказал режиссер в интервью LSM+.
Он отметил, что интересуется театром с малых лет, а слово "протест" в названии можно воспринимать в разных смыслах.
"Начнем с того, что это протест против того, что все театры в Латвии моноязычные (...). Мы же выступаем за то, чтобы в театре были разные языки, и мы всегда играли на семи-восьми языках. У нас был спектакль, в котором было семь языков одновременно, без перевода (...). И там звучали русский, латышский, английский, немецкий, японский, украинский и французский", - поделился постановщик, добавив, что коллектив также "протестует" против цензуры общества и злоупотребления властью.
"Мы работаем не как обычная театральная студия, - говорит Гэ. - Принимаем всех - младших обучаем, а тем, кому 16-17 - те сразу идут в спектакли. И ездят на гастроли. Например, мы гастролировали в Эстонии, Литве, Португалии, Германии, Дании. И в таком случае уровень их развития гораздо быстрее растет за счет уже работы и поездок. Основа нашего театра - ребята 18-25 лет".
Гастроли планировались и в Украине, но помешало военное вторжение России.
При этом денежные вопросы театр решает при помощи грантов, накоплений и выручки с продажи билетов. "У нас всегда хорошо набирался зал, проблем со зрителем не существовало, - говорит артист. - (...) Публика вообще очень изменилась. С 2018 по 2020 год это была преимущественно молодежь (на 90%), а в 2021-2022 годах уже была взрослая публика, когда мы стали делать "взрослые" спектакли. Потом был период после 24 февраля 2022 года, (...) и определенная часть публики у нас исчезла в связи с тем, что мы достаточно открыто заявили нашу позицию. Но мы никогда ее не скрывали".
"Мы за то, чтобы поднимались настоящие темы, то, что сейчас актуально, - говорил Кай Гэ в интервью. - (...) [Мы] никогда не подстраиваемся под какую-то конкретную аудиторию, всегда рассказываем о том, что хотим. У нас были случаи, когда и половина зрителей уходила со спектакля, и четверть, и это не так страшно, как кажется. Вторая половина оставалась, и это самое главное. И вообще, если одна половина зрителей считает, что спектакль - ерунда, а вторая - наоборот, то это гениальный спектакль, вот!"
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