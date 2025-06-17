В Риге прозвучат русские стихи Лианы Ланги. Билеты раскупили за сутки

"Мы работаем не как обычная театральная студия, - говорит Гэ. - Принимаем всех - младших обучаем, а тем, кому 16-17 - те сразу идут в спектакли. И ездят на гастроли. Например, мы гастролировали в Эстонии, Литве, Португалии, Германии, Дании. И в таком случае уровень их развития гораздо быстрее растет за счет уже работы и поездок. Основа нашего театра - ребята 18-25 лет".

Гастроли планировались и в Украине, но помешало военное вторжение России.

При этом денежные вопросы театр решает при помощи грантов, накоплений и выручки с продажи билетов. "У нас всегда хорошо набирался зал, проблем со зрителем не существовало, - говорит артист. - (...) Публика вообще очень изменилась. С 2018 по 2020 год это была преимущественно молодежь (на 90%), а в 2021-2022 годах уже была взрослая публика, когда мы стали делать "взрослые" спектакли. Потом был период после 24 февраля 2022 года, (...) и определенная часть публики у нас исчезла в связи с тем, что мы достаточно открыто заявили нашу позицию. Но мы никогда ее не скрывали".

"Мы за то, чтобы поднимались настоящие темы, то, что сейчас актуально, - говорил Кай Гэ в интервью. - (...) [Мы] никогда не подстраиваемся под какую-то конкретную аудиторию, всегда рассказываем о том, что хотим. У нас были случаи, когда и половина зрителей уходила со спектакля, и четверть, и это не так страшно, как кажется. Вторая половина оставалась, и это самое главное. И вообще, если одна половина зрителей считает, что спектакль - ерунда, а вторая - наоборот, то это гениальный спектакль, вот!"