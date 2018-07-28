Полнолуние 27 июля 2018 года: чем грозит самое длинное затмение XXI века

Полнолуние — это финальная стадия роста Луны. В этот день энергетика ночного светила становится максимально мощной. Полнолуние 27 июля будет довольно необычным, предупреждают эксперты dailyhoro.ru.

Это будет день самого длинного лунного затмения в XXI веке. Оно продлится около 4 часов. Начнется оно вечером, после 23 часов, поэтому основные проблемы проявятся именно в это время. Помимо затмения, произойдет великое противостояние Марса. Таким образом, в один день можно будет наблюдать сразу два очень редких явления.

Общая характеристика полнолуния 27 июля

Произойдет оно в знаке Козерога. Это говорит о том, что

весь день каждого человека может преследовать странное чувство незавершенности, неуверенности в своих действиях. Причиной будет служить сильнейший диссонанс спокойной энергии стихии Земли и мощных потоков Луны.

Полная Луна, находясь в любом знаке, теряет многие свои позитивные и негативные свойства под воздействием затмения. Тень нашей планеты начнет падать на Луну после 23 часов, поэтому не стоит рисковать, оставляя дела на позднее время.

Финансы, дела и работа в полнолуние

27 июля уже с самого утра многие могут почувствовать сильное внутреннее напряжение и неуверенность в своих силах. К середине дня это может превратиться в серьезную проблему, которую необходимо решить как можно раньше.

Спланируйте дела на 27 июля накануне, если не хотите делать это в спешке потом. Пятница может оказаться весьма непродуктивным днем, поэтому не стоит намечать ничего серьезного.

Постоянные срывы планов могут вызвать серьезный внутренний конфликт, появление негативных вирусных программ. Это будет опасный день для всех, чья работа связана с точностью, с цифрами и логикой. Творческим личностям в этом плане будет значительно проще. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь ко всему относиться проще. Если какая-то неудача настигнет вас сегодня, не стоит паниковать раньше времени. Возможно, уже завтра вы сможете исправить ситуацию.

Любовь и отношения 27 июля

На этой сфере полнолуние в Козероге, согласно лунному календарю, будет отражаться максимально неблагоприятно.

Тем, кто планирует искать вторую половинку, Луна готовит досадные разочарования. Избежать их поможет здравый взгляд на вещи, а также выдержка, умение не торопить события.

Заводить знакомства в такой день можно, но специалисты советуют не назначать свиданий и не проявлять эмоции слишком экспрессивно. Люди могут испугаться напористости, причем это касается и мужчин, и женщин.

Если вы давно находитесь в отношениях, то в этот день астрологи советуют позаботиться о любимом человеке. Помогайте друг другу и ни в коем случае не давайте повода разочаровываться в себе. Это касается и дружбы, товарищества, делового партнерства. Любые отношения 27 июля необходимо поддерживать правильным настроем. Помогайте людям, забывайте обиды и негатив, тогда проблемы полнолуния обойдут вас стороной.

Настроение и здоровье в полнолуние

Когда происходит такой серьезный энергетический диссонанс, да еще и в совокупности с противостоянием Марса и затмением, это равносильно действию мощнейшей магнитной бури. Это не одно и то же, но нечто похожее.

27 июля многие люди могут почувствовать себя плохо. Не стоит утомлять свой организм физической работой и интеллектуальным трудом. Все должно быть в меру. У метеозависимых людей появится недомогание и слабость.

Если в течение дня заниматься работой и делами осторожно, делая перерывы, то к вечеру можно будет сохранить запас сил. Вечером, особенно после трудного рабочего дня, не стоит продолжать «давить на газ», извлекая из своего сознания и тела максимум продуктивности. Займитесь тем, что вас успокоит, позволит расслабиться и отдохнуть.