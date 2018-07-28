Пропавший министр Парагвая и его зам разбились в авиакатастрофе

В Парагвае, недалеко от границы с Аргентиной, произошла авиакатастрофа, в которой погибли четверо. Среди них министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, в четверг, 26 июля, сообщили спасатели.