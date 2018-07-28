Пропавший министр Парагвая и его зам разбились в авиакатастрофе
27 июля 2018, 7:55
В Парагвае, недалеко от границы с Аргентиной, произошла авиакатастрофа, в которой погибли четверо. Среди них министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, в четверг, 26 июля, сообщили спасатели.
Легкий двухмоторный самолет вылетел из города Айолас на юге страны и вскоре рухнул в восьми километрах от аэропорта.
"Выживших нет", - сообщили местные спасатели.
Гнейтинг возвращался в столицу после посещения своей неизлечимо больной матери. Она скончалась в четверг, спустя несколько часов после смерти сына.
Причина авиакатастрофы не сообщается.