Сб, 28.07.2018
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Пропавший министр Парагвая и его зам разбились в авиакатастрофе

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ФОТО: AP/ScanPix

В Парагвае, недалеко от границы с Аргентиной, произошла авиакатастрофа, в которой погибли четверо. Среди них министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, в четверг, 26 июля, сообщили спасатели. 

Легкий двухмоторный самолет вылетел из города Айолас на юге страны и вскоре рухнул в восьми километрах от аэропорта.

"Выживших нет", - сообщили местные спасатели. 

Гнейтинг возвращался в столицу после посещения своей неизлечимо больной матери. Она скончалась в четверг, спустя несколько часов после смерти сына. 

Причина авиакатастрофы не сообщается. 

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