Аболтиня станет послом Латвии в Италии

Как свидетельствует повестка работы президента Латвии Раймонда Вейониса, во вторник, 31 июля, Вейонис вручит верительные грамоты нескольким латвийским послам, включая Аболтиню, которой они будут вручены в 11.00.

Верительные грамоты во вторник будут вручены также послам Латвии в Финляндии и Дании Кристине Нашениеце и Алде Ванаге.

Как сообщалось, ранее комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру Аболтини на должность посла Латвии в Италии.

В феврале 2018 года Аболтиня начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника.