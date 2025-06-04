ЦИК уточнил: причина сбоя - высокая активность, а не внешние угрозы

По его словам, в среду около 17:00 ответственные службы зафиксировали, что из-за беспрецедентно высокого спроса на услугу электронной онлайн-регистрации избирателей сработала автоматическая защита, которая временно заблокировала доступ к реестру.

Когда избирательные участки начали работу, количество запросов к системе оказалось значительно выше, чем в предыдущие дни. Соблюдая процедуры безопасности, доступ к реестру был ограничен до выяснения ситуации, пояснил Вайварс.

После анализа поступавших запросов и подтверждения от Агентства цифрового развития государства (VDAA), что все запросы были легитимными, доступ был восстановлен.

Таким образом, избиратели смогли принять участие в голосовании в обычном порядке, не прибегая к использованию регистрационных конвертов. С 17:30 работа участков вернулась в привычный режим.

Ранее TVNET сообщал, что вечером в среду временно не работал Электронный онлайн-регистр избирателей, из-за чего остановилась работа муниципальных избирательных участков. Тогда представитель ЦИК Андрей Вайварс заявил, что было зафиксировано внешнее воздействие на работу избирательной системы.

Проблемы с IT-системой были зафиксированы и в первый день предварительного голосования 2 июня - тогда из-за технических неполадок избирательные комиссии испытывали трудности с передачей данных о явке.

По предварительным данным, за два первых дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 3,51% избирателей.