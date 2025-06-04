Главное за 4 июня Внешная угроза на выборах, приговор полицейским и прощание с латвийским добровольцем

На третий день предварительного голосования ЦИК сообщила о внешних угрозах избирательной системе, суд вынес приговор полицейским из Валмиеры за пытки задержанного, а в Харькове простились с латвийским добровольцем Никитой Тареновым - о главных событиях среды, 4 июня, читайте в итогой подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
До выборов в самоуправления 7 июня осталось всего несколько дней. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о главных проблемах города, а также о том, приняли ли они решение, за кого отдать свой голос.
В среду вечером, 4 июня, были выявлены внешние угрозы работе избирательной системы, подтвердил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс, сославшись на Государственное агентство цифрового развития (VDAA).
Трое полицейских пришли к подозреваемому вскоре после полудня. Два инспектора и их непосредственный начальник, заместитель начальника отдела криминальной полиции Валмиерского участка Видземского регионального управления Госполиции, приехали на нетрафарированном служебном автомобиле. Не объяснив внятно причину задержания, они посадили задержанного мужчину на заднее сиденье машины и увезли в лес недалеко от Валмиеры. Там на обочине они остановили автомобиль и начали избивать задержанного.
Можно предположить, что при голосовании по вопросу избрания Латвии в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) воздержались Россия и ее союзники, заявил в программе "900 секунд" телеканала TV3 посол по особым поручениям и руководитель секретариата кандидатуры Латвии Андрей Пилдегович.
Мужская сборная Латвии по хоккею в группе А на чемпионате мира 2026 года в Цюрихе встретится с финалистами 2025 года США и Швейцарией, а также Финляндией, Германией, Австрией, Венгрией и Великобританией, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на платформе X в среду, 4 июня.
За рубежом:
Служба безопасности Украины заявила, что ее агенты заминировали опоры Крымского моста и одно из взрывных устройств было активировано во вторник утром.
Во вторник, 3 июня, в украинском Харькове прошла церемония прощания с латвийским добровольцем Никитой Тареновым, известным под позывным "Латвиец". Он погиб в майских боях в Луганской области, сообщает LSM.
В Министерстве иностранных дел Эстонии ответили на вопросы Rus.Postimees о перспективах введения полного запрета на выдачу виз россиянам, как призывает Латвия.
Масштаб атак на четыре российских военных аэродрома постепенно проясняется. Хотя в открытом доступе пока нет фото и видео, сообщается, что украинские беспилотники сбили редкие самолеты раннего предупреждения. Это может повлиять на нынешнюю способность России использовать оружие дальнего радиуса действия и крылатые ракеты.
С начала полномасштабного вторжения в Украину из армии РФ дезертировали как минимум 49 000 солдат и офицеров, сообщило издание "Важные истории" после анализа доступных данных. Rus.Postimees связался с одним из тех, кто попал на фронт по мобилизации осенью 2022 года, чудом выжил на передовой в Донецкой области и сбежал. Сначала от командиров, а потом и из РФ, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
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Теплая погода располагает к тому, чтобы наслаждаться природой - гулять в лесу, кататься на велосипеде или устраивать пикники у реки. Однако вместе с солнцем и свежим воздухом становится активным и маленький, но опасный лесной житель - клещ. Несмотря на свои крошечные размеры, он может переносить инфекции, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания и узнать важные факты, которые окажутся полезными для безопасного отдыха на природе.
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