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Эквадор готовится выдать Ассанжа британской власти

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Джулиан Ассанж

ФОТО: REUTERS/Scanpix

Эквадор провел с британским правительством переговоры по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве страны в Лондоне. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено в пятницу, 27 июля, в ходе выступления на форуме ForoAmerica в Мадриде, передает Reuters.

"Эта ситуация не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти", - заявил Морено.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что власти Эквадора планируют отказать Ассанжу в приюте и выдать его Великобритании. Источники сообщали, что стороны уже близки к заключению сделки.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не может выйти за его территорию, так как внешне будет немедленно арестован полицией - за отказ явиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивается Вашингтон, где против него возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента.

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