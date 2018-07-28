Эквадор готовится выдать Ассанжа британской власти

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что власти Эквадора планируют отказать Ассанжу в приюте и выдать его Великобритании. Источники сообщали, что стороны уже близки к заключению сделки.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не может выйти за его территорию, так как внешне будет немедленно арестован полицией - за отказ явиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивается Вашингтон, где против него возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента.