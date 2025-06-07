Явка на муниципальных выборах в Латвии достигла 46,7%

На этих выборах самоуправлений с учетом тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, активность избирателей достигла 46,77% от всех жителей, имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) свежие данные, которые, однако, пока учитывают не все участки.
В том числе в субботу с 8 до 20 часов проголосовали 29,12% избирателей.
Наибольшая активность наблюдалась в Риге, где проголосовали 51,77% имеющих право голоса жителей.
За столицей следует Видземе, где проголосовали в общей сложности 47,71% избирателей; Земгале с 43,73%; Курземе с 42,11% и Латгале, где проголосовали в общей сложности 41,51% имеющих право голоса жителей.
За пять дней предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 16,11% имеющих право голоса жителей.
Всего в этих муниципальных выборах могли принять участие 1 377 183 жителя Латвии.
Голосовать в этом году можно было на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.
В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно было на любом участке своего самоуправления.
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