Явка на муниципальных выборах в Латвии достигла 46,7%

В том числе в субботу с 8 до 20 часов проголосовали 29,12% избирателей.

Наибольшая активность наблюдалась в Риге, где проголосовали 51,77% имеющих право голоса жителей.

За столицей следует Видземе, где проголосовали в общей сложности 47,71% избирателей; Земгале с 43,73%; Курземе с 42,11% и Латгале, где проголосовали в общей сложности 41,51% имеющих право голоса жителей.

За пять дней предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 16,11% имеющих право голоса жителей.

Всего в этих муниципальных выборах могли принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Голосовать в этом году можно было на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.

В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно было на любом участке своего самоуправления.

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