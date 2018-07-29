Вс, 29.07.2018
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У кошек Эда Ширана появился собственный Instagram Мимими

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ФОТО: Aventurier/SIPA/Scanpix

27-летний британский поп-музыкант и актер Эд Ширан, песни которого постоянно звучат на радиоволнах по всему миру, в том числе и в Латвии, создал в соцсети Instagram личный аккаунт своих котиков Дорито и Калипо.

Популярный певец, за жизнью которого следят 24,5 тысячи подписчиков в соцсети, на днях сообщил : "Мои коты зарегистрировались в Instagram, умные киски. Следите за их активной жизнью @thewibbles."

 

Post work pep talk #yougotthis

A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on

 

Dumb and Dumber

A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on

 

Squad goals

A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on

 

Squish feat. Pusslé at bath time

A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on

 

The wibs !

A post shared by Calippo & Dorito (@thewibbles) on

Как известно, 20 января этого года Ширан сообщил о помолвке со своей возлюбленной Черри Сиборн, с которой знаком со школьной скамьи. «Я добыл себе невесту незадолго до Нового года. Мы очень счастливы и влюблены, и наши кошки тоже довольны», - написал тогда музыкант.

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