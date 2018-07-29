Популярный певец, за жизнью которого следят 24,5 тысячи подписчиков в соцсети, на днях сообщил : "Мои коты зарегистрировались в Instagram, умные киски. Следите за их активной жизнью @thewibbles ."

Как известно, 20 января этого года Ширан сообщил о помолвке со своей возлюбленной Черри Сиборн, с которой знаком со школьной скамьи. «Я добыл себе невесту незадолго до Нового года. Мы очень счастливы и влюблены, и наши кошки тоже довольны», - написал тогда музыкант.