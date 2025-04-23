Не только колесо! Где в Риге лучшие панорамные виды на город?

Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на 65-метровом колесе обозрения займет 15 минут и обойдется в 17 евро для взрослого пассажира.