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Не только колесо! Где в Риге лучшие панорамные виды на город?

Недавное в Риге открылось самое большое колесо обозрения в Балтии. Обязательно ли его посещать, чтобы увидеть столицу с высоты? На самом деле, в латвийской столице достаточно много мест, откуда открываются прекрасные виды на город. 

Торжественная церемония открытия комплекса столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве состоялась 17 апреля. 

Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на 65-метровом колесе обозрения займет 15 минут и обойдется в 17 евро для взрослого пассажира.

Что делать тем, кто хочет увидеть Ригу с высоты птичьего полета, но при этом заплатить за это удовольствие меньше (или вообще не платить)? TVNET+ предлагает вам ознакомиться со списком мест, откуда открываются фантастические виды на столицу.

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