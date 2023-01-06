Почему папу римского хоронят в трех гробах?

Похороны Бенедикта XVI состоялись почти через 10 лет после того, как он добровольно сложил с себя папские полномочия, сославшись на ухудшение здоровья.

Он служил с 2005 по 2013 год, когда на его место пришел папа Франциск, который сыграл очень важную роль в похоронах Бенедикта, сообщает информационное агентство AS.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, традиционно был похоронен в трех гробах, которые были вложены один в другой. Первый гроб изготовлен из кипариса, и в него помещены останки понтифика, а также различные вещи - например, хвалебные тексты и серебряные, золотые и медные монеты, число которых соответствует числу лет папской службы.

Самый простой - деревянный - гроб указывает на то, что папа был таким же, как все, поэтому он похоронен как обычный человек.

Этот гроб перевязан тремя шелковыми лентами и помещен в свинцовый, который запаян. На нем выгравированы имя папы, годы службы и другая информация.