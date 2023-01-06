Бывший папа римский Бенедикт XVI, который скончался 31 декабря, был похоронен вчера, 5 января, в трех гробах. Каково значение этой традиции?
Почему папу римского хоронят в трех гробах?
Похороны Бенедикта XVI состоялись почти через 10 лет после того, как он добровольно сложил с себя папские полномочия, сославшись на ухудшение здоровья.
Он служил с 2005 по 2013 год, когда на его место пришел папа Франциск, который сыграл очень важную роль в похоронах Бенедикта, сообщает информационное агентство AS.
Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, традиционно был похоронен в трех гробах, которые были вложены один в другой. Первый гроб изготовлен из кипариса, и в него помещены останки понтифика, а также различные вещи - например, хвалебные тексты и серебряные, золотые и медные монеты, число которых соответствует числу лет папской службы.
Самый простой - деревянный - гроб указывает на то, что папа был таким же, как все, поэтому он похоронен как обычный человек.
Этот гроб перевязан тремя шелковыми лентами и помещен в свинцовый, который запаян. На нем выгравированы имя папы, годы службы и другая информация.
В конце оба гроба помещают в гроб из вязового дерева, заколоченный золотыми гвоздями. Этот гроб символизирует уважение к усопшему, ведь вяз - самое ценное дерево в Риме.
Галерея: Похороны папы римского Бенедикта XVI
В конце концов три гроба будут доставлены в подземный грот Ватикана, где были похоронены сначала папа Иоанн XXIII, а затем Иоанн Павел II, прежде чем их останки были перевезены в более престижные места захоронения в базилике.
Бенедикт XVI был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.
Он стал 265-м папой римским.
Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году. Это было третьим добровольным сложением с себя папских полномочий за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.
После отставки Бенедикт жил в монастыре Матери Церкви в Ватикане, где и скончался.
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