Поездка на недавно открытом колесе обозрения обойдется одному человеку в 17 евро, что является абсурдно большой суммой даже в случае, если семьи будут кататься на нем чрезвычайно редко - четыре раза в месяц. Я считаю, что это своего рода геноцид и конец демократии Латвии, потому что, например, в других странах колеса обозрения не только больше и дешевле, но и в отличие от нас на них люди могут и не ездить.