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Колесо обозрения - чертово колесо - загонит нас всех в пропасть

Перевод: rus.tvnet.lv

Поездка на недавно открытом колесе обозрения обойдется одному человеку в 17 евро, что является абсурдно большой суммой даже в случае, если семьи будут кататься на нем чрезвычайно редко - четыре раза в месяц. Я считаю, что это своего рода геноцид и конец демократии Латвии, потому что, например, в других странах колеса обозрения не только больше и дешевле, но и в отличие от нас на них люди могут и не ездить.

Государство, друзья, снимет последнюю кожу с бедных граждан и загонит нас в пропасть, честное слово.

Вот, но и это еще не все. Народ палкой загоняют не только на колесо обозрения, но и в зоопарк. Вот, один раз приехала ко мне в гости мама, сестра, племянница. Государство нас сразу же силой посадило в 11 трамвай и заставило по 14 евро за штуку купить билеты в зоопарк.

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