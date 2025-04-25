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Путешествие мечты обернулось кошмаром: как клиенты "попали на удочку" Big Asia Group

Перевод: rus.tvnet.lv
Янис Роберт Кришьянис во время поездки в Таиланд в 2024 году
Янис Роберт Кришьянис во время поездки в Таиланд в 2024 году Фото: Shutterstock, privātais arhīvs, TVNET kolāža

Александр Боровскис известен как бизнесмен, работающий с туристическими предложениями в Таиланд, Малайзию и Сингапур. Тем временем жалобы на его компанию Big Asia Group зашли так далеко, что Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупредил о возможном приостановлении действия лицензии турагента. Поездки некоторых клиентов предпринимателя были великолепными, однако туры нескольких людей были отменены без возврата уплаченных денег.

Синтии Симсоне пришлось дважды заплатить за гостиницу в марте этого года, Янис Роберт Кришьянис и 8 его друзей остались без обратных билетов в аэропорту Куала-Лумпура. Сам Александр говорит TVNET+: "Я все верну, ждите". Лиене Пелше, директор туроператора 365 brīvdienas, не поверила в то, что он говорил несколько лет назад. "Александр писал, что не может заплатить 5 000 евро за забронированный отель".

Лиене поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому что она заплатила за отель в мае, а ее клиенты улетели в ноябре. Они с коллегой написали в тайскую туристическую полицию в Краби, которая сработала молниеносно -

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