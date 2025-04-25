Путешествие мечты обернулось кошмаром: как клиенты "попали на удочку" Big Asia Group

Синтии Симсоне пришлось дважды заплатить за гостиницу в марте этого года, Янис Роберт Кришьянис и 8 его друзей остались без обратных билетов в аэропорту Куала-Лумпура. Сам Александр говорит TVNET+: "Я все верну, ждите". Лиене Пелше, директор туроператора 365 brīvdienas, не поверила в то, что он говорил несколько лет назад. "Александр писал, что не может заплатить 5 000 евро за забронированный отель".