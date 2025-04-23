ВИДЕО Птенец в гнезде орланов в Дурбе пытается попасть какашками в камеру наблюдения

В гнезде орланов в Дурбе маленький птенец пытается направить свои какашки прямо в видеокамеру, установленную Латвийским фондом природы (LDF), которая предоставляет жителям возможность наблюдать за тем, что происходит в гнезде. То же самое произошло два года назад.
Как сообщалось ранее, в этом сезоне в гнезде орланов было отложено два яйца.
Первое яйцо в этом сезоне было снесено поздно вечером 9 марта. По сравнению с прошлым годом в этом году это произошло почти на две недели раньше. Однако в 2023 году первое яйцо Милда снесла уже 8 марта.
В этом году в прямой видеотрансляции хозяева гнезда Милда и Зорро (Зорис) открыли новый брачный сезон в начале февраля. Этой зимой пару орланов видели в прямом эфире на видео почти каждый день. Они заботливо обустраивали гнездо и следили за своей территорией, где были замечены и другие орланы.
Милда живет с Зорро примерно год. Предыдущий самец Хуго исчез в середине апреля прошлого года. Тогда Милда высиживала два яйца, но после исчезновения Хуго она их лишилась: яйца выкрал ворон, когда она отлучилась на некоторое время. Таким образом, предыдущий сезон в гнезде в Дурбе оказался неудачным.
За гнездом ведется прямое наблюдение с 2015 года, а самка Милда обитает в нем с 2017 года. За это время у нее несколько раз менялись самцы. Так, в начале сезона 2021 года пропал самец Раймис. Тогда Милде, у которой на тот момент было три яйца, удалось высидеть два из них, но вылупившиеся птенцы вскоре погибли из-за недостатка еды.
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