Для одних - депрессивный регион, для других - лучшее место! Все уехали, а они остались

Марита Гребежа работу в Аглонской краевой думе совмещает с профессией дизайнера и основателя бренда одежды Akrum. Детские комплекты, льняные платья, фартуки, народные костюмы - девушка признается, что пошивом одежды занималась с самого раннего детства. В детстве шила платья для кукол, затем получила специальность дизайнера, работала в швейном ателье в Даугавпилсе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для Мариты и других местных, которые делают что-либо своими руками, главным днём, когда они могут заработать, продавая результат своего творчества - 15 августа, день, когда в Аглону съезжается сотня тысяч паломников со всей Латвии и соседних стран. У Аглонской базилики разворачивается обширная торговля.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Впрочем, вскоре после апогея сакрального туризма, в регионе наступает затишье - разгар туристического сезона приходится лишь на летние месяцы.

"Нет такого, что зимой Аглона полностью вымирает, но людей и машин становится заметно меньше.

Сейчас, в августе, когда я приезжаю в центр, мне кажется, что там настоящее столпотворение", - рассказывает Марита.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О том, что зимой улочки Аглоны заметно пустеют, рассказывает и Валдис Тумовс, владелец и создатель частного музея Второй мировой войны. Полноценно музей работает с мая по декабрь.

"Скажу честно, за весь зимний сезон, с 1 декабря по 15 мая, посещаемость музея примерно такая же, как за один день лета",

- рассказывает Тумовс, обладатель звания "человек года Аглонского края".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Помещение, в котором сегодня находится музей, изначально строилось как хранилище для внушительной личной коллекции.

"Я построил дом для своих любимых вещей. Меня интересовала история. В детстве, помню, меня поразило, как много несовпадений было между тем, что рассказывали бабушки, и тем, что рассказывали в школе. Собирая коллекцию, я, можно сказать, изучал историю. Затем построил домик, в котором хранил артефакты. Я бывший художник-оформитель, поэтому решил упорядочить коллекцию, сделать стенды.

Изначально здесь мы собирались в моими друзьями, смотрели военные хроники, а в 2010 году появилось желание показать все это другим. Сначала к нам просто приезжали гости, мы давали им возможность прогуляться, изучить коллекцию. Наблюдая за реакцией людей, я понял, что они никогда воочию подобного не видели, может, только в фильмах.

И я решил, что хочу дать возможность посмотреть на все это обычной аудитории. Изначально планировалось открыть выставку только на один месяц, но в итоге это все выросло в музей".

Несмотря на то, что туристический сезон в Аглоне достаточно короткий, а религиозные туристы, массово пребывающие в регион в середине августа, особенного интереса к осмотру артефактов не проявляют, Валдис не планирует перевозить музей в столицу Латвии, где туристов, интересующихся военной тематикой и историей, значительно больше.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET