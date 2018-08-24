Для одних - депрессивный регион, для других - лучшее место! Все уехали, а они остались
Жизнь в Латгалии - это с одной стороны размеренный образ жизни среди озер и лесов, а с другой - работа в ограниченных условиях. Особенно непросто приходится тем, кто пытается развивать малый бизнес. В рамках серии статей #ГордимсяБытьЗдесь TVNET рассказывает о тех, кто не планирует покидать родной край ни под каким предлогом.
Марита Гребежа работу в Аглонской краевой думе совмещает с профессией дизайнера и основателя бренда одежды Akrum. Детские комплекты, льняные платья, фартуки, народные костюмы - девушка признается, что пошивом одежды занималась с самого раннего детства. В детстве шила платья для кукол, затем получила специальность дизайнера, работала в швейном ателье в Даугавпилсе.
Для Мариты и других местных, которые делают что-либо своими руками, главным днём, когда они могут заработать, продавая результат своего творчества - 15 августа, день, когда в Аглону съезжается сотня тысяч паломников со всей Латвии и соседних стран. У Аглонской базилики разворачивается обширная торговля.
Впрочем, вскоре после апогея сакрального туризма, в регионе наступает затишье - разгар туристического сезона приходится лишь на летние месяцы.
"Нет такого, что зимой Аглона полностью вымирает, но людей и машин становится заметно меньше.
Сейчас, в августе, когда я приезжаю в центр, мне кажется, что там настоящее столпотворение", - рассказывает Марита.
О том, что зимой улочки Аглоны заметно пустеют, рассказывает и Валдис Тумовс, владелец и создатель частного музея Второй мировой войны. Полноценно музей работает с мая по декабрь.
"Скажу честно, за весь зимний сезон, с 1 декабря по 15 мая, посещаемость музея примерно такая же, как за один день лета",
- рассказывает Тумовс, обладатель звания "человек года Аглонского края".
Помещение, в котором сегодня находится музей, изначально строилось как хранилище для внушительной личной коллекции.
"Я построил дом для своих любимых вещей. Меня интересовала история. В детстве, помню, меня поразило, как много несовпадений было между тем, что рассказывали бабушки, и тем, что рассказывали в школе. Собирая коллекцию, я, можно сказать, изучал историю. Затем построил домик, в котором хранил артефакты. Я бывший художник-оформитель, поэтому решил упорядочить коллекцию, сделать стенды.
Изначально здесь мы собирались в моими друзьями, смотрели военные хроники, а в 2010 году появилось желание показать все это другим. Сначала к нам просто приезжали гости, мы давали им возможность прогуляться, изучить коллекцию. Наблюдая за реакцией людей, я понял, что они никогда воочию подобного не видели, может, только в фильмах.
И я решил, что хочу дать возможность посмотреть на все это обычной аудитории. Изначально планировалось открыть выставку только на один месяц, но в итоге это все выросло в музей".
Несмотря на то, что туристический сезон в Аглоне достаточно короткий, а религиозные туристы, массово пребывающие в регион в середине августа, особенного интереса к осмотру артефактов не проявляют, Валдис не планирует перевозить музей в столицу Латвии, где туристов, интересующихся военной тематикой и историей, значительно больше.
"Мне предлагали перевезти музей и в Каунасский форт, в Даугавпилсскую крепость. Кроме того, мой приятель предлагал мне помещение в самом центре Старого города в Риге за две тысячи евро в месяц.
А вот сейчас прибавьте к этой сумме расходы на охрану, зарплаты смотрящим, которые бы в совершенстве владели английским языком... Всё это - как минимум четыре тысячи евро в месяц. Представляете, сколько мне надо было бы заработать и сколько билетов продать?", - объясняет Тумовс.
Нежелание покидать Аглону владельца одного из двух музеев края объясняется еще и личными мотивами. "У меня здесь мама, у меня здесь дом и квартира, я прожил здесь всю свою сознательную жизнь. Если я до конца налажу рекламу, подниму посещаемость музея процентов на 10-15, на жизнь мне хватит.
Уезжать смысла не вижу. Открывать что-то в Риге? Перевозить музей в столицу? Это банкрот, не иначе", - объясняет он.
Марита Гребежа, в свою очередь, признается - в двухтысячных, когда многие латвийцы, а особенно жители Латгалии, массово уезжали за границу, мысли о том, чтобы оставить родину, и в поисках лучшей жизни отправиться на чужбину, посещали и ее.
Она всерьёз рассматривала некоторые варианты переезда и работы за рубежом, однако вспоминает - всё почему-то пошло не так, как будто в Аглоне её держала сила проведения.
"Сегодня не жалею, что тогда не уехала, а даже наоборот. У меня прекрасная семья, дом, в живописном месте.
Я просыпаюсь с утра, каждое утро летом начинается с того, что выхожу на природу, купаюсь, у меня есть мастерская, где я сама себе работодатель.
У меня маленькая дочь, я не знаю, какая ситуация будет в регионе, когда она пойдет в школу, и когда её закончит, но да, я бы хотела, чтобы она осталась в Аглоне. Это наш родной край, можно получать образование и даже работать где-то в другом месте, но жить здесь - лучше всего", - заключила жительница Аглоны.