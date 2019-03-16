Токсичные родители, или Две истории о детских обидах и боли

Детские обиды, острые переживания, незаслуженные наказания, насилие со стороны родителей - не только эмоциональное, но и физическое. Сюзан Форвард, доктор философии, психотерапевт и автор бестселлера "Токсичные родители", убеждена - когда дети, пережившие подобное, вырастают, они несут груз ответственности и вины. Подтверждением этому являются тысячи историй людей, которые изливают душу в одноименной группе Facebook.

Одни вспоминают о случаях жестокости со стороны матери или отца, другие же делятся бытовыми историями, которые по той или иной причине навсегда остались в их памяти. И если некоторые воспоминания кажутся сюрреалистическими зарисовками или сценами из криминальной драмы, то другие становятся наглядным примером того, как родители, сами того не подозревая, могут нанести своему ребёнку психологическую травму.

Две истории Вероники Царевой (имя и фамилия изменены), которая прилюдно поделилась своей болью, являются тому наглядным примером.

Боль первая

"Мне было 6 лет. Мама подарила мне копилку, глиняного гнома, куда я складывала подаренные родственниками монетки. Цели накопить на что-то не было. Жили мы небогато, без отца и в служебной комнате площадью 15 метров втроём: я, мама и младший брат.

Гнома я очень любила и ценила, это был мой собственный талисман стабильности и процветания, к тому же, подаренный матерью. Он был тяжёлый, пузатый и разноцветный, я не представляла, что когда нибудь мне придётся распрощаться с ним, разбив на счастье и с целью собственного внезапного обогащения.

Это была моя первая личная вещь, которую мне не нужно было делить с братом, и мое личное богатство. Однажды мне подарили бумажные 10 рублей, кто не помню, но сумма была довольно крупная, червонец... он сразу нырнул в узкую щель головы гнома и мягко улёгся на монетки.

Шло время, я продолжала вытирать пыль со своего гнома одеялом, укладывая его каждую ночь спать рядом с собой. Но однажды вечером все пошло не так. Мама устроила мне допрос с пристрастием, желая узнать, что я сделала со своими десятью рублями.

Я плохо помню, как я умоляла ее поверить мне, что они в копилке и как лежала на нем в кровати, пытаясь укрыть его от неминуемой смерти. Я умоляла ее не делать этого. "Лучше побей меня, но не разбивай его", - думала я. А потом все кончилось. Только разбросанные по комнате осколки и эта красная бумажка на полу. Я помню эти осколки до сих пор. Она тогда разбила ни гнома, она разбила мое детское сердце".

Боль вторая