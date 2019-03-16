Токсичные родители, или Две истории о детских обидах и боли

Копилка в форме глиняного гнома, которую в "воспитательных целях" разбила мама, ненавистная медвежья шуба и учитель, который выгнал с уроков в первом классе. У каждого из нас есть воспоминания из детства, которые не только остаются в памяти, но и влияют на сегодняшнее мироощущение.
Детские обиды, острые переживания, незаслуженные наказания, насилие со стороны родителей - не только эмоциональное, но и физическое. Сюзан Форвард, доктор философии, психотерапевт и автор бестселлера "Токсичные родители", убеждена - когда дети, пережившие подобное, вырастают, они несут груз ответственности и вины. Подтверждением этому являются тысячи историй людей, которые изливают душу в одноименной группе Facebook.
Одни вспоминают о случаях жестокости со стороны матери или отца, другие же делятся бытовыми историями, которые по той или иной причине навсегда остались в их памяти. И если некоторые воспоминания кажутся сюрреалистическими зарисовками или сценами из криминальной драмы, то другие становятся наглядным примером того, как родители, сами того не подозревая, могут нанести своему ребёнку психологическую травму.
Две истории Вероники Царевой (имя и фамилия изменены), которая прилюдно поделилась своей болью, являются тому наглядным примером.
Боль первая
"Мне было 6 лет. Мама подарила мне копилку, глиняного гнома, куда я складывала подаренные родственниками монетки. Цели накопить на что-то не было. Жили мы небогато, без отца и в служебной комнате площадью 15 метров втроём: я, мама и младший брат.
Гнома я очень любила и ценила, это был мой собственный талисман стабильности и процветания, к тому же, подаренный матерью. Он был тяжёлый, пузатый и разноцветный, я не представляла, что когда нибудь мне придётся распрощаться с ним, разбив на счастье и с целью собственного внезапного обогащения.
Это была моя первая личная вещь, которую мне не нужно было делить с братом, и мое личное богатство. Однажды мне подарили бумажные 10 рублей, кто не помню, но сумма была довольно крупная, червонец... он сразу нырнул в узкую щель головы гнома и мягко улёгся на монетки.
Шло время, я продолжала вытирать пыль со своего гнома одеялом, укладывая его каждую ночь спать рядом с собой. Но однажды вечером все пошло не так. Мама устроила мне допрос с пристрастием, желая узнать, что я сделала со своими десятью рублями.
Я плохо помню, как я умоляла ее поверить мне, что они в копилке и как лежала на нем в кровати, пытаясь укрыть его от неминуемой смерти. Я умоляла ее не делать этого. "Лучше побей меня, но не разбивай его", - думала я. А потом все кончилось. Только разбросанные по комнате осколки и эта красная бумажка на полу. Я помню эти осколки до сих пор. Она тогда разбила ни гнома, она разбила мое детское сердце".
Боль вторая
"Вас когда-нибудь выгоняли с уроков в первом классе? Мама забыла пришить мне манжеты на платье. За это поплатилась я. По всем статьям. Вызвали к доске, а тут такой позор. Коричневая школьная роба и без всякого намёка на праздник, ни белых манжеток, ни белого воротничка. Заслуженная училка-цербер начальных классов, разъяснила все довольно доходчиво: "Позор Царева! Позор! Иди домой и без манжеток в школу не приходи!" А куда идти?! А как идти?! Меня ведь мама должна забрать была.
Паника! Мозг начинает генерировать идеи спасения. Так, ключи! У меня есть ключи на всякий случай, но ведь, они для соседки, на случай, если мама задержится на работе и не заберёт меня вовремя. Но в школе оставаться нельзя, никак нельзя. Учитель выгнал, и если я не уйду, меня уведут милиционеры, возможно посадят в тюрьму, а если мама узнает, что меня выгнали из школы, будет пороть. Надо решиться самой дойти до дома, пришить манжеты, чтобы успеть вернуться в школу в третьему уроку.
План есть. Маленькая, напуганная, но смелая девочка под натиском медвежьей натуральной шубы и вселенского позора мчит домой. Парадная. Дверь. Ключи. О, у нее получилось. Надо же, это не так сложно, половина плана осуществлена. Дело за малым. Моя мама рукодельница, у неё много иголок и ниток, я даже знаю, где они лежат. На мое счастье в одной иголке даже осталась белая нитка, манжеты я нашла. Все не так просто. Нещадно колюсь. Свободна только одна рука. Мне никто не объяснил, что пришивать на себе нельзя. Первая кровь. Слезы. Это все пустяки, лишь бы успеть.
Но она пришла... С выпученными глазами уставилась на меня и стала орать, почему я не в школе, почему я сижу на ее диване в шубе и сапогах среди разбросанных ниток. Страх, какой страх сковал меня. Не могу вымолвить ни слова. Просто плачу.
За что мир сегодня обрушился на меня во всей своей взрослой тяжести? Я ведь очень старалась. Но я не справилась. И кожаные ремни на дверце шкафа я не успела спрятать. Ничего. В шубе не так больно. Ненавистная медвежья шуба отчасти приняла удар на себя. Зря я ее ненавидела. Она тяжёлая, но в ней не так больно".