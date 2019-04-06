Токсичные родители: "Меня били за пролитую фанту и запрещали есть"

Русский TVNET продолжает рассказывать о ситуациях и воспоминаниях из детства, которыми делятся участники группы "Токсичные родители". Многие из них являются наглядным примером того, как родители, возможно, сами того не подозревая, могут нанести своему ребёнку психологическую травму.
Ирина (имя изменено) поделилась своими детскими воспоминаниями "про папу и рациональное использование продуктов в 90-х":
"В младшей школе я от него смачно отгребла на тему "ветчину надо есть с жиром". Ну знаете, бывает такая прослойка жира на карбонаде. Я была застукана за тем, как отрезаю ее и выбрасываю, и получила запугивание до шока на тему "не нравится жир - не ешь вообще". Это было в период, когда жили мы уже совсем не впроголодь, и у него была дорогая машина, а мама получала образование в платном вузе.
Примечательно, как это сочеталось с "тебе ничего нельзя есть, ты жирная".
В возрасте лет шести я выпросила фанту, и когда за обедом мне налили ее в стакан, я на радостях ее случайно пролила. Не целиком даже, просто выплеснулось. Тогда денег, наверное, не было действительно, но это же не повод давать маленькому ребёнку подзатыльник так, чтобы голова шмякнулась о стол? Помню цвет стола, стекающую фанту...
И наконец самое раннее воспоминание. Я совсем мелкая, только научилась обращаться с предметами, мне три-четыре. Проснувшись раньше родителей, захотела сделать им приятное и заварить растворимый кофе с сахаром. Но я этот напиок никогда не пила и не знала, что его нужно заливать горячей водой, а не холодной.
Помню ужасное чувство, как несу им эту чашку в их спальню, а на меня - казавшиеся громогласными крики. Слов я, конечно, не помню, но смысл таков, что я дура, расходую дорогие продукты, и чтоб не смела больше никогда...
Наверняка у многих есть такие истории, как "нельзя ломать хлеб руками", "для тебя жалко еды" и т. д. Я, помню, воровала сахар. Засовывала руку по локоть в трехлитровую банку с сахаром и облизывала ее потом. То есть жили действительно плохо. Но блин"...