Токсичные родители: "Меня били за пролитую фанту и запрещали есть"

Ирина (имя изменено) поделилась своими детскими воспоминаниями "про папу и рациональное использование продуктов в 90-х":

"В младшей школе я от него смачно отгребла на тему "ветчину надо есть с жиром". Ну знаете, бывает такая прослойка жира на карбонаде. Я была застукана за тем, как отрезаю ее и выбрасываю, и получила запугивание до шока на тему "не нравится жир - не ешь вообще". Это было в период, когда жили мы уже совсем не впроголодь, и у него была дорогая машина, а мама получала образование в платном вузе.

Примечательно, как это сочеталось с "тебе ничего нельзя есть, ты жирная".

В возрасте лет шести я выпросила фанту, и когда за обедом мне налили ее в стакан, я на радостях ее случайно пролила. Не целиком даже, просто выплеснулось. Тогда денег, наверное, не было действительно, но это же не повод давать маленькому ребёнку подзатыльник так, чтобы голова шмякнулась о стол? Помню цвет стола, стекающую фанту...

И наконец самое раннее воспоминание. Я совсем мелкая, только научилась обращаться с предметами, мне три-четыре. Проснувшись раньше родителей, захотела сделать им приятное и заварить растворимый кофе с сахаром. Но я этот напиок никогда не пила и не знала, что его нужно заливать горячей водой, а не холодной.

Помню ужасное чувство, как несу им эту чашку в их спальню, а на меня - казавшиеся громогласными крики. Слов я, конечно, не помню, но смысл таков, что я дура, расходую дорогие продукты, и чтоб не смела больше никогда...