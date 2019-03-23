"Пьяный папа бесился, что я не пою и не танцую перед бухими мужиками"
"Мне 13 лет. 31 декабря. Елка валяется на полу. Папа пьяный спит прямо в одежде на диване". У каждого из нас есть воспоминания из детства, которые не только остаются в памяти, но и влияют на сегодняшнее мироощущение.
Детские обиды, острые переживания, незаслуженные наказания, насилие со стороны родителей - не только эмоциональное, но и физическое... Сюзан Форвард, доктор философии, психотерапевт и автор бестселлера "Токсичные родители", убеждена:
когда дети, пережившие подобное, вырастают, они несут груз ответственности и вины. Подтверждением этому являются тысячи историй людей, которые изливают душу в одноименной группе в Facebook.
Русский TVNET делится воспоминаниями женщины, которая пожелала остаться анонимной:
"Меня не били систематически. Не унижали прямо. Не наказывали явно, когда ты понимаешь, что вот сейчас ты наказана, а вот сейчас наказание уже закончилось. В моей семье вроде как "ничего такого не происходило". Кроме холодности и отстраненности мамы, кроме папиных психических выпадов, скандалов минимум раз в неделю. Кроме двойных стандартов - "Мы отличная семья, как же тебе повезло родиться именно у нас", и ни одной спокойной минуты дома.
Родители постоянно скандалили и ругались. Если папы дольше обычного не было дома, то мама начинала его проклинать, употребляя слова "твой папочка любименький". И тогда я чувствовала себя виноватой за его поведение и все скандалы.
Плюс мне вроде как запрещалось проявлять к нему любовь, так как это маму бесило. Опять-таки ничего конкретного. Никаких правил. Они все время менялись. Но я чувствовала, что лучше не проявлять к нему теплых чувств, если хочу угодить маме. А угодить ей было нереально.
Когда папа приходил домой поздно, был скандал с криками и оскорблениями. Нечасто, но и с драками. Однажды он разбил телефон. В другой раз порезал диван. В скандалы вовлекали и меня, каждый пытаясь перетянуть на свою сторону.
А если даже мама в папино отсутствие не проклинала его, все равно был шанс, что не в настроении придет он. И скандалу быть. И это постоянное предчувствие и ожидание выматывало все нервы. Я очень переживала.
Папа работал посменно. Иногда я приходила из школы, а на кухне он пил с каким-нибудь знакомым. Бывало, даже не сняв обуви.
Окна нараспашку, холод в квартире, и сильно накурено. Неуютно просто до слез. И не спрятаться.
Пьяный папа хотел мной хвастаться. И бесился, что я не демонстрирую свои супернавыки в пении и танцах перед чужим бухим мужиком. Потом приходила мама, выгоняла гостя, и снова скандал.
До сих пор помню, как хлопала дверь в кухню и дребезжало стекло. И было страшно.
Мне было очень стыдно. Я боялась, что все узнают про эти гадкие скандалы. Хотя крики были громкими. И иногда даже прибегали соседи. То есть про скандалы знали.
Не знаю как, но в моей голове жил идеальный образ нашей семьи. Где все друг друга любят, уважают и понимают.
На самом деле дружными и спокойными мы были всего один раз на Новый год. Мне было девять лет. Мы отмечали втроем - было просто, уютно и хорошо. Без претензий и криков.
Но был и другой Новый год. Мне 13 лет. 31 декабря. Не помню, где мы были с мамой весь день, но мама с папой договаривались, что он сам поставит елку и начнет готовить еду. А потом придем мы с мамой и поможем завершить готовку.
Восемь вечера. Квартира не убрана и не украшена. Елка валяется на полу. Ничего из еды не приготовлено. Папа пьяный спит прямо в одежде на диване. В доме холодно и накурено.
Мама жутко психует и будит его. Обвиняет меня. Крики, ругань. Мое чувство вины и стыда. И неприкаянности. Будто дома нет...
Под бой курантов елка так и не была наряжена, гирлянда валялась в кресле. Стол не накрыт.
Уже во взрослой жизни я продолжала приезжать к родителям на Новый год в надежде почувствовать тепло родного дома и семьи. Как тогда, в девять лет. Но натыкалась на их скандалы и ругань.
А еще я не могла ни с кем поделиться переживаниями. Во-первых, от стыда. А во-вторых, родители убеждали, что у нас хорошая семья, интеллектуалы, интеллигенция.
Пыталась рассказывать подруге в детстве. Но там было "зато тебя не бьют" и "зато хоть папа есть, а не умер, как у меня".
Я никогда и никому не рассказывала об этом. И оно болит. Хоть и не били. Любая боль имеет право на существование".