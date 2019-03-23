"Пьяный папа бесился, что я не пою и не танцую перед бухими мужиками"

Детские обиды, острые переживания, незаслуженные наказания, насилие со стороны родителей - не только эмоциональное, но и физическое... Сюзан Форвард, доктор философии, психотерапевт и автор бестселлера "Токсичные родители", убеждена:

когда дети, пережившие подобное, вырастают, они несут груз ответственности и вины. Подтверждением этому являются тысячи историй людей, которые изливают душу в одноименной группе в Facebook.

Русский TVNET делится воспоминаниями женщины, которая пожелала остаться анонимной:

"Меня не били систематически. Не унижали прямо. Не наказывали явно, когда ты понимаешь, что вот сейчас ты наказана, а вот сейчас наказание уже закончилось. В моей семье вроде как "ничего такого не происходило". Кроме холодности и отстраненности мамы, кроме папиных психических выпадов, скандалов минимум раз в неделю. Кроме двойных стандартов - "Мы отличная семья, как же тебе повезло родиться именно у нас", и ни одной спокойной минуты дома.

Родители постоянно скандалили и ругались. Если папы дольше обычного не было дома, то мама начинала его проклинать, употребляя слова "твой папочка любименький". И тогда я чувствовала себя виноватой за его поведение и все скандалы.

Плюс мне вроде как запрещалось проявлять к нему любовь, так как это маму бесило. Опять-таки ничего конкретного. Никаких правил. Они все время менялись. Но я чувствовала, что лучше не проявлять к нему теплых чувств, если хочу угодить маме. А угодить ей было нереально.

Когда папа приходил домой поздно, был скандал с криками и оскорблениями. Нечасто, но и с драками. Однажды он разбил телефон. В другой раз порезал диван. В скандалы вовлекали и меня, каждый пытаясь перетянуть на свою сторону.

А если даже мама в папино отсутствие не проклинала его, все равно был шанс, что не в настроении придет он. И скандалу быть. И это постоянное предчувствие и ожидание выматывало все нервы. Я очень переживала.

Папа работал посменно. Иногда я приходила из школы, а на кухне он пил с каким-нибудь знакомым. Бывало, даже не сняв обуви.

Окна нараспашку, холод в квартире, и сильно накурено. Неуютно просто до слез. И не спрятаться.

Пьяный папа хотел мной хвастаться. И бесился, что я не демонстрирую свои супернавыки в пении и танцах перед чужим бухим мужиком. Потом приходила мама, выгоняла гостя, и снова скандал.

До сих пор помню, как хлопала дверь в кухню и дребезжало стекло. И было страшно.

Мне было очень стыдно. Я боялась, что все узнают про эти гадкие скандалы. Хотя крики были громкими. И иногда даже прибегали соседи. То есть про скандалы знали.