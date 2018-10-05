Ребенок еще не вернулся со школы, а мама уже в курсе, что по английскому у него 6 (о Боже, а средний балл по классу - 7,5), на завтра необходимо писать сочинение "Я ЛатвиЯ", а в понедельник по истории надо сдать проект, и - о нет! - выходные насмарку. Слава e-klase, благодаря которому все пропуски, замечания, оценки и даже рейтинг успеваемости ребенка теперь на расстоянии всего одного клика. Давайте-ка разбираться, к каким последствиям ведет дигитализация школьного процесса - как к хорошим, так и не очень.
Для тех, кто немного отстал или еще не знаком с е-klase
E-klase - это самый популярный электронный журнал в школах Латвии. Его запустили в 2005 году и на данный момент более 90% школ нашей страны живут именно в этой системе.
Тут все для учителей, детей и их родителей - темы, которые сейчас проходят, домашние задания, оценки, пропуски, переписка между всеми участниками процесса.
Это своеобразный организационный позвоночник учебного процесса, без которого обучение в стандартной школе, в принципе, уже немыслимо.
Управляет проектом е-klase компания Izglītības sistēmas. Основной пакет информации - бесплатный. Чтобы узнать текущие "домашки" и оценки, ничего платить не надо, повседневно это выглядит так:
Если же хочется узнать свой средний балл по предмету, место по успеваемости в классе или лицезреть подробный разбор контрольной - придется раскошелиться на 2,99 евро в месяц, или 12,89 евро в год. Тогда можно смотреть разного рода графики, например:
О плюсах и минусах такой системы
- Что говорят учителя
В жизни одной школы в центре Риги система e-klase появилась лет семь назад. Сначала было непривычно - система часто зависала, не хватало компьютеров, в учительской стояло 3-4, поэтому педагоги выстраивались в очередь, чтобы заполнить электронный чудо-журнал.
На сегодня все изменилось - компьютером оснащен каждый класс, и многие учителя без e-klase уже как без рук. Главными преимуществами e-klase учителя называют следующие моменты:
1) Ученик не может сказать, что он не был, поэтому не знает, что было задано. Все написано, не увильнешь.
2) Всегда под рукой, на чем остановился в каждом классе, что проходили, что было задано. Можно перемещаться по классам и не таскать с собой кипу бумаг - все внесено в компьютер.
3) Есть прекрасная аналитика -
после каждой контрольной учитель вносит пункты по каждому заданию и за одну минуту получает график, что в классе проседает.
Скажем, чтение - 95%, а слушание - 23%. Становится очевидно, над чем необходимо поработать.
4) Прекрасная связь с родителями - одним письмом оповещаешь всех, держишь контакт с отдельными. Опять же с администрацией единая система общения. Удобно. Практически не происходит дублирования с бумажной работой, которой в школе теперь осталось минимум.
Однако учителя признают и некоторые отрицательные побочные эффекты полной дигитализации учебного процесса.
Например, ученики стали более рассеянными. Никто теперь особо не слушает, что задано - все ведь в e-klase есть... А иногда на дом заданы более обширные проекты, которые не уместишь на одной строчке для домашнего задания в системе, и тогда у детей рождаются вопросы из серии: "А вы не написали..."
Еще один минус - это угасший интерес к проверенным контрольным работам. Раньше ученики ждали сам лист со своей контрольной - там и оценка, и ошибки. Теперь все щелкают оценку в e-klase, и интерес к самой работе и разбору зачастую минимальный.
И, конечно, главный риск - это сбой в системе, который порождает настоящий хаос. Резервов, как правило, уже никто не делает и не дублирует записи на бумажке - поэтому, если вдруг система "полетела", то это караул для любого учителя. За эти годы такое случалось редко, раза три, но один из них затянулся дня на три, и это был небольшой коллапс для школы.
Несмотря на это, в целом учителя относятся к переходу на электронную систему положительно, признавая необратимость дигитализации во всех сферах жизни человека.
- Что говорят ученики
Девушка, которая год назад окончила 12-й класс, поделилась, что помнит, как электронная система пришла в школу. Это было в классе шестом. Именно с того момента школа перестала выдавать одинаковые бумажные дневники для всех, а записывание "домашек" от руки стало личным делом каждого.
Наша героиня рассказала, что до конца школы пользовалась личным ежедневником, потому что ей это казалось эффективнее:
1) Когда пишешь от руки - лучше запоминаешь, что надо сделать.
Психологи тоже, кстати, советуют составлять списки дел от руки - тогда выше вероятность эти дела не только придумать, но и выполнить.
2) Можно выделить маркером приоритеты, обвести главное, все наглядно и как-то по-родному.
3) Опять же не у всех и не всегда был компьютер и/или Интернет...
Девушка припомнила, что с введением электронной системы настоящий хай начался из-за пропусков - учителя исправно вносили, кто был и не был на уроке. Эта информация стала очень наглядной, поэтому классный руководитель считал важным каждый классный час посвящать перечислению того, кто, где и когда не был.
Прогульщики сразу засуетились и стали оббегать учителей, чтобы убирали пропуски - родители ведь тоже все сразу увидели...
С другой стороны, девушка признала, что электронная система вполне оправдывала себя в случае болезней - если ты ни с кем особенно не дружишь, это была отличная возможностью посмотреть все, что необходимо наверстать.
Также очень удобными она признала функции аналитики, например, в конце семестра в один клик можно вывести свой средний балл, оперативно подсчитать, что необходимо подтянуть, чтобы округлилось в бОльшую сторону.
Помимо этого, ныне уже студентка отмечает, что
электронный дневник в школе стал отличной подготовкой к цифровому формату организации учебы в университете,
где абсолютно все происходит в э-среде: лекции, расписание, задания.
Девушка признала, что жизнь студента настолько динамична и стремительна, что все сподручнее становятся электронные заметки, а ежедневник она достает все реже...
- О чем предупреждают психологи
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении...
Мы поговорили с Ксенией Соловьевой, ведущей групп поддержки родителей и основательницей Mamkafе в Риге, о подводных камнях всеобщей дигитализации учебного процесса.
Главная опасность заключается в том, что
система электронных журналов - это еще один фактор, стимулирующий гиперопеку родителей и безответственность детей.
Ксения говорит, что e-klase, безусловно, - продукт времени, и никуда от этого не деться. Это современно, удобно, эдакая страховка, из-за которой у ребенка остается все меньше возможностей для самостоятельности.
Дети, по сути, теперь "на коротком поводке". Зачем что-то запоминать, если мама все в e-klase посмотрит, все проконтролирует, сделает...
Между тем Ксения предупреждает: чрезмерное внимание чревато тем, что у ребенка вообще пропадает какая-либо мотивация задумываться самому о заданных уроках, пробелах и проблемах.
Личная позиция основательницы Mamkafе заключается в том, что e-klase - это лишь почтовый ящик, источник писем организационного содержания от учителей и администрации школы, а оценки - это зона ответственности ребенка. Она не следит за домашними заданиями своего школьника и живет по принципу, озвученному, вероятно, самым популярным современным психологом Михаилом Лабковским:
"Пока у тебя нет проблем со школой, у тебя нет проблем со мной".
Помимо этого, родители класса, в котором учится сын Ксении, настояли, чтобы у детей оставался бумажный дневник. С прошлого года он стал необязательным, но родители посчитали, что дневник дисциплинирует, приучает к порядку и ни в коем случае не должен быть отменен.
Практикующий школьный психолог Юлия Брокере также согласилась, что электронный дневник для детей - это уже нечто обыденное, таков весь мир - все теперь происходит в компьютере, и для современных школьников это нормально.
Но на своей практике она видит, что
для тревожных родителей электронный дневник провоцирует еще большее вмешательство в школьную жизнь своих детей.
Зачастую она наблюдает чрезмерное внимание к событиям, которые раньше прошли бы мимо них.
Скажем, мальчишки подрались, ребенок получил замечание -
раньше у школьника было пространство решить такие вопросы самостоятельно, хотя бы попробовать, а теперь такого варианта нет
- все замечания у родителя как на ладони, и ответственные подходят к этому со всей ответственностью...
Таким образом, для тревожных родителей ситуация с гиперопекой усугубилась в разы - возросло желание решить за ребенка то, что он мог бы решить и сам. Эти назойливые вопросы ребенку: "Когда исправишь? Пойди исправь" - и учителю: "Почему такая оценка? Можно округлить... А вот здесь пункта не хватило" - это реальные фразы родителей из современной школьной жизни.
Психолог советует не переборщать со сведениями, полученными из e-klase, и использовать их лишь в информационных целях.
В случае замечания или плохой оценки корректные вопросы родителя звучат так: "Как все было, по твоему мнению?", "Какие у тебя планы по поводу полученной тройки?", "Нужна ли тебе моя помощь?".
Пусть эта информация помогает понять ребенка, а не контролировать его. Оценки, замечания - это нормальный жизненный процесс,
напоминает Юлия Брокере.
Вместо заключения будет справедливым отметить, что тенденция излишнего контроля и чрезмерной родительской опеки касается не только Латвии - она повсеместна. В конце 2017 года в Нью-Йорке вышла статья "Хрупкое поколение" о том, как гиперопека в детстве осложняет взрослую жизнь.
В частности, в статье отмечается, что современные нормы воспитания детей выглядят так, будто их составили с единственной целью: культивировать в детях неготовность к жизни.
Дети теперь не умеют преодолевать трудности, а потому "каждую кочку принимают за горный хребет".
Статья получила огромную популярность по всему миру. Прочтите ее сокращенную версию на русском языке, если вас заботит эта тема. И дайте детям шанс вырасти самостоятельными!
Русский TVNET напоминает - в первое воскресенье октября в Латвии отмечают День учителя. В школах, как правило, учителей поздравляют накануне в пятницу. Не забудьте поздравить любимых учителей! Сегодня тот самый день!