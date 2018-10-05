Для тех, кто немного отстал или еще не знаком с е-klase

E-klase - это самый популярный электронный журнал в школах Латвии. Его запустили в 2005 году и на данный момент более 90% школ нашей страны живут именно в этой системе.

Тут все для учителей, детей и их родителей - темы, которые сейчас проходят, домашние задания, оценки, пропуски, переписка между всеми участниками процесса.

Это своеобразный организационный позвоночник учебного процесса, без которого обучение в стандартной школе, в принципе, уже немыслимо.

Управляет проектом е-klase компания Izglītības sistēmas. Основной пакет информации - бесплатный. Чтобы узнать текущие "домашки" и оценки, ничего платить не надо, повседневно это выглядит так:

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Если же хочется узнать свой средний балл по предмету, место по успеваемости в классе или лицезреть подробный разбор контрольной - придется раскошелиться на 2,99 евро в месяц, или 12,89 евро в год. Тогда можно смотреть разного рода графики, например:

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О плюсах и минусах такой системы

Что говорят учителя

В жизни одной школы в центре Риги система e-klase появилась лет семь назад. Сначала было непривычно - система часто зависала, не хватало компьютеров, в учительской стояло 3-4, поэтому педагоги выстраивались в очередь, чтобы заполнить электронный чудо-журнал.

На сегодня все изменилось - компьютером оснащен каждый класс, и многие учителя без e-klase уже как без рук. Главными преимуществами e-klase учителя называют следующие моменты:

1) Ученик не может сказать, что он не был, поэтому не знает, что было задано. Все написано, не увильнешь.

2) Всегда под рукой, на чем остановился в каждом классе, что проходили, что было задано. Можно перемещаться по классам и не таскать с собой кипу бумаг - все внесено в компьютер.

3) Есть прекрасная аналитика -

после каждой контрольной учитель вносит пункты по каждому заданию и за одну минуту получает график, что в классе проседает.

Скажем, чтение - 95%, а слушание - 23%. Становится очевидно, над чем необходимо поработать.

4) Прекрасная связь с родителями - одним письмом оповещаешь всех, держишь контакт с отдельными. Опять же с администрацией единая система общения. Удобно. Практически не происходит дублирования с бумажной работой, которой в школе теперь осталось минимум.

Однако учителя признают и некоторые отрицательные побочные эффекты полной дигитализации учебного процесса.

Например, ученики стали более рассеянными. Никто теперь особо не слушает, что задано - все ведь в e-klase есть... А иногда на дом заданы более обширные проекты, которые не уместишь на одной строчке для домашнего задания в системе, и тогда у детей рождаются вопросы из серии: "А вы не написали..."