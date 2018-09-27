Уволили с работы? Это твой счастливый день!

Даже будучи больными люди продолжают приходить на работу вместо того, чтобы поваляться на диване с кружкой горячего чая и мурлыкающего кота на груди. Люди боятся брать больничный лист потому, что не хотят потерять работу.

“Если тебе 50, у тебя что-то болит и ты это скрываешь, то через три года у тебя уже нечего будет лечить и изменить жизнь будет труднее", - говорит Иварс Ванадзиньш.

Некая 52-летняя женщина всю жизнь проработала на рыбоперерабатывающем предприятии и из-за болей в спине и руках не смогла продолжить работать. Она была раздавлена, растеряна и говорила, что больше ничего не может делать и нет смысла что-то менять.

А некий 53-летний мужчина, бывший водитель экскаватора,надорвал спину и был вынужден оставить работу. Сначала он тоже был растерян, а потом собрался с мыслями и стал пчеловодом.

Теперь он с удовольствием работает с пчелами и говорит, что день, когда его уволили был не самый плохой в его жизни, а наоборот, самый лучший.

Еще один парадокс заключается в том, что безработица уже нет, но люди продолжают работать, будучи недовольны работой. В компаниях мы спрашиваем: «Не платят зарплату? Условия работы ужасные? Почему вы там работаете? Вас с удовольствием возьмет конкурирующая компания. Инерция и нежелание рисковать.

Выросло целое поколение работодателей, которые думают: "Если не нравится, то можешь уходить - место пустым не останется, уже очередь стоит!", но не стоит...

У предприятий, которые работают с низкой производительностью, маленькой зарплатой и сотрудники не хотят учиться, нет будущего, они исчезнут - нет сомнений.

Как сделать жизнь интереснее?

Что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы обеспечить себе безбедную старость и интересную жизнь?

Чтобы на старости лет не пришлось плакать о том, какую короткую и скучную жизнь ты прожил, необходимо избавиться от стереотипов предыдущих поколений «с девяти до шести на ВЭФе и так до выхода на пенсию» и найти персональную модель, которая позволит вам чувствовать себя гармонично. Финансовый аналитик и сборщик огурцов могут мирно существовать в вас.

Пока что такую трудовую организацию редко кто может себе позволить, но в будущем структура рабочего дня и рабочей недели поменяется.Одновременно с ценностями и философией жизни.

"Те, кто сейчас заканчивает школу, в жизни придется три раза менять профессию. Мы не знаем,пригодится ли то, чему сейчас учат в школе через 30 лет - так быстро все меняется.Если современная молодежь доживет до 88 лет, то в 45 они будут работать и в один момент поймут, что они, действительно, хотят делать", - рассказывает преподаватель вуза упомянув, что в наше время проблема работающих - это небольшие «подушки безопасности», которые определяются жизнью «от зарплаты до зарплаты».