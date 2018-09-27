Мы работаем бессмысленно много - до выгорания, а большого смысла в этом нет. Пока трудовая продуктивность в Латвии составляет 55% от среднего европейского уровня, средний латвийский работник трудится 1910 часов в год, поставив нашу страну на 8 место по продолжительности рабочего времени.
Почему мы так не эффективны, что такое трудоголизм и почему часть принятых офисных решений глупы - об этом рассказывает директор института Трудовой безопасности и среды здоровья Рижского университета Страдиня Иварс Ванадзиньш.
Офисный работник как спящая принцесса
Лет 50 назад все было просто - вредной считалась работа связанная с вибрацией, пылью, шумом, химическими веществами, длинными рабочими часами, плохим освещением и т.д.
Сегодня исторические факторы рабочей среды зафиксированы, исследованы и оговорены в правилах предотвращения негативных последствий. Однако в наши дни к ним присоединились новые - менее заметные и потому «обманчивые», часто связанные с эргономикой (наукой о пригодности рабочего процесса и окружающей среды) и эмоциональном самочувствии работника. Мышечные и скелетные заболевания - самые распространенные профессиональные заболевания, вызывающая инвалидность, в Европе и в Латвии.
"Одно дело обеспечить правильной мебелью, второе - правильно ее использовать. Проблема в рабочих привычках. Отдых не означает проверить электронную почту, а встать и отойти от компьютера", - говорит Иварс Ванадзиньш.
Вторая большая группа - это проблемы, вызванные психоэмоциональными перегрузками и респираторными заболеваниями
Парадоксально, но в Латвии, где промозглая, сырая, полутемная и неприятная погода царит 7 месяцев в году, одна из самых больших проблем на рабочем место - это сухость и некачественный воздух в офисных помещениях, что негативно влияет не только на голосовые связки, слизистые оболочки дыхательных путей, но и на способность работников сосредоточиться на работе и принимать решения. Относительная влажность воздуха в помещении составляет 20-30%, а согласно нормам должна быть 40-50%.
Одним из самых абсурдных примеров является построенное 3 года назад современное здание Естественных наук в Пардаугаве, где зафиксирована влажность воздуха 8-10%
Одна из лекторов была вынуждена оставить пение в хоре, поскольку из-за нахождения в помещении с сухим воздухом, у нее испортились голосовые связки.
Работодатель не осознает, что дорого платит за свою экономию. Да, сотрудник на работе, но что он может сделать находясь в полуспящем состоянии? Это как дети в школе после 7 урока.
Человек проводит на работе много времени, а эффективность низкая. Он чувствует себя виноватым, следует стресс, выгорание и колесо продолжает крутиться.
Анализируя рабочую среду, в институте также идентифицирует так называемые растущие риски, что не обязательно означает, что они молоды и неизвестны исследователям. Например, асбест. Раньше этот потенциально опасный материал использовался в строительстве, автомобилестроении и ракетостроении, в 2005 году он был запрещен. Вдыхание асбестовых волокон может стать причиной серьезных заболеваний, которые вызывают около 4500 смертей в год.
Наряду с мобильностью человека увеличились биологические риски - распространение вирусов быстрыми темпами.
"В течение месяца человек может побывать в семи, восьми странах, что означает, что скорость ненормальная. Если когда-то эпидемия приближалась медленно, то теперь за один день она может распространиться от Мюнхена до Пампали".
Уволили с работы? Это твой счастливый день!
Даже будучи больными люди продолжают приходить на работу вместо того, чтобы поваляться на диване с кружкой горячего чая и мурлыкающего кота на груди. Люди боятся брать больничный лист потому, что не хотят потерять работу.
“Если тебе 50, у тебя что-то болит и ты это скрываешь, то через три года у тебя уже нечего будет лечить и изменить жизнь будет труднее", - говорит Иварс Ванадзиньш.
Некая 52-летняя женщина всю жизнь проработала на рыбоперерабатывающем предприятии и из-за болей в спине и руках не смогла продолжить работать. Она была раздавлена, растеряна и говорила, что больше ничего не может делать и нет смысла что-то менять.
А некий 53-летний мужчина, бывший водитель экскаватора,надорвал спину и был вынужден оставить работу. Сначала он тоже был растерян, а потом собрался с мыслями и стал пчеловодом.
Теперь он с удовольствием работает с пчелами и говорит, что день, когда его уволили был не самый плохой в его жизни, а наоборот, самый лучший.
Еще один парадокс заключается в том, что безработица уже нет, но люди продолжают работать, будучи недовольны работой. В компаниях мы спрашиваем: «Не платят зарплату? Условия работы ужасные? Почему вы там работаете? Вас с удовольствием возьмет конкурирующая компания. Инерция и нежелание рисковать.
Выросло целое поколение работодателей, которые думают: "Если не нравится, то можешь уходить - место пустым не останется, уже очередь стоит!", но не стоит...
У предприятий, которые работают с низкой производительностью, маленькой зарплатой и сотрудники не хотят учиться, нет будущего, они исчезнут - нет сомнений.
Как сделать жизнь интереснее?
Что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы обеспечить себе безбедную старость и интересную жизнь?
Чтобы на старости лет не пришлось плакать о том, какую короткую и скучную жизнь ты прожил, необходимо избавиться от стереотипов предыдущих поколений «с девяти до шести на ВЭФе и так до выхода на пенсию» и найти персональную модель, которая позволит вам чувствовать себя гармонично. Финансовый аналитик и сборщик огурцов могут мирно существовать в вас.
Пока что такую трудовую организацию редко кто может себе позволить, но в будущем структура рабочего дня и рабочей недели поменяется.Одновременно с ценностями и философией жизни.
"Те, кто сейчас заканчивает школу, в жизни придется три раза менять профессию. Мы не знаем,пригодится ли то, чему сейчас учат в школе через 30 лет - так быстро все меняется.Если современная молодежь доживет до 88 лет, то в 45 они будут работать и в один момент поймут, что они, действительно, хотят делать", - рассказывает преподаватель вуза упомянув, что в наше время проблема работающих - это небольшие «подушки безопасности», которые определяются жизнью «от зарплаты до зарплаты».
“Ты не можешь на год взять отпуск, чтобы подумать.”