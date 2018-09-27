Uber заплатит рекордные 148 млн долларов за сокрытие утечки данных клиентов и водителей

"В рамках общенационального урегулирования Uber согласилась заплатить 148 млн долларов. Айова получит 612,9 тыс. долларов, которые будут направлены в Фонд потребительского образования и судебных разбирательств штата", – сообщается на сайте генпрокурора Айовы Тома Миллера.

Помимо денежных выплат Uber дала обязательство уведомлять пользователей о возможной утечке их данных. Кроме того, компания должна принять меры предосторожности для защиты пользовательской информации, которую Uber хранит у третьих лиц, пишет РБК, передает Newsru.com.

Условия соглашения также обязывают Uber сформировать политику по обеспечению безопасности данных. Эта политика должна учитывать потенциальные риски и предусматривать защитные меры на случай кибератак. Наконец, Uber придется найти внешних экспертов, которые будут проводить регулярные проверки компании на предмет защищенности данных.

Напомним, что утечка данных Uber произошла в октябре 2016 года, однако компания сообщила о ней только в конце ноября 2017 года. Тогда же в Uber уточнили, что заплатили за уничтожение похищенных файлов 100 тысяч долларов, но подробности о хакерах и том, как был организован перевод денег, не раскрывались. При этом глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания уволила главу службы безопасности Джо Салливана и юриста Крейга Кларка в связи с утечкой.

В декабре 2017 года стало известно, что выкуп в 100 тысяч долларов получил 20-летний молодой человек из Флориды. Деньги хакеру были перечислены в рамках программы bug bounty, которая предусматривает поощрения для специалистов по кибербезопасности за информацию о найденных уязвимостях.