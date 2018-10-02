Моё п(р)ошлое

Несколько недель назад в рамках журналистского эксперимента я поработала в консумационном баре и попробовала себя в роли модели эротического чата. "Развод пиндосов", сливание игристого вина в ведёрко для шампанского, знакомство с командировочными иностранцами в приложении Tinder, а также "Идут на лицо - показывай лицо, идут на сиськи - показывай декольте, идут на ноги - делай акцент на ногах, идут на жопу - делай акцент на жопу", - вот, какими были мои основные служебные обязанности.
Золотые годы позади?
2006 год, пожалуй, можно назвать одним из самых "порочных" в истории латвийской столицы - запуск рейсов лоукостера Ryanair, который еженедельно пачками поставлял в Ригу иностранцев, искавших в Старом городе отнюдь не музеи и сувенирные лавки, вседозволенность на улицах исторического центра, бум массажных салонов, где массировали не только спину, звёздный час стриптиз-клубов и консумационных баров, где после распития нескольких бутылок шампанского эмпаты получали счёт с тремя нулями.
Различные международные организации называли Ригу секс-Меккой, а посольства Канады, Британии, Германии и других стран предупреждали своих граждан - в столице Латвии существует несколько десяток мест, где иностранцев могут опоить и ограбить.
Пока блюстители порядка боролись с порочной репутацией Риги, весь персонал, задействованный в индустрии, купался в деньгах обманутых или просто расщедрившихся иностранцев.
Сегодня эти места, в том числе и те, в которых в рамках эксперимента поработала я, не находятся на пике. Многие заведения закрыты, другие - сменили названия и вывески. На смену тогдашним консуматоршам и труженницам индустрии развлечений для взрослых пришло новое поколение, однако в некоторых заведениях всё ещё можно встретить особ, заставших "золотые времена".
Золотые времена спровоцировали различные проверки - в 2009 году на рейд в подобные ночные заведения вместе с представителями муниципальной и туристической полиции даже отправился лично мэр Риги.
Впрочем, по словам "бывалых", каждый выписанный штраф заведение могло отбить за несколько часов работы, а на каждый запрет предприимчивая администрация находила способ его обойти.
"Когда лет 5-6 назад один бар лишили лицензии на продажу алкоголя, мы там продавали безалкогольное шампанское и безалкогольное пиво. По цене алкогольных, разумеется. Конечно, часть клиентов отсеивалась, но у девушек все равно была возможность заработать", - рассказала мне сотрудница со стажем из консумационного бара, куда я в рамках своего эксперимента вышла на работу.
Администратор ночного заведения на мои вопросы о возможных проблемах с законом отвечает, что "у них всё схвачено". Однако отсутствие проблем с законом в моем понимании разнится с тем, как ситуацию видят представители бара. Если я под "все схвачено" подразумеваю заключение трудового договора и уплату налогов, то девушки, занимающиеся консумацией, имеют ввиду следующее:
"Договора у нас никакого нет, поэтому, если придет трудовая инспекция, или полиция, или еще кто, претензий никаких не будет - мы просто клиентки заведения, которые пришли выпить кофе, коктейль, встретиться в друзьями".
Придумали владельцы ночных заведений и как "разруливать" конфликтные ситуации, в подобных барах являющиеся неизбежностью.
В случае, если клиент после получения счёта понимает, что его "раскрутили" на чрезмерно дорогие позиции из меню, начинает вести себя агрессивно, руководство ночного заведения говорит, что собирается вызвать полицию. Многие подвыпившие экспаты, по информации, которую мне удалось узнать, "сливаются" уже на этом этапе - согласитесь, иметь проблемы с представителями власти в чужой стране, тем самым испортив себе отпуск, хотят немногие.
В случае, если клиент уверен в своей правоте и продолжает настаивать на своём, бармен нажимает "тревожную кнопку". На место происшествия приезжает охранная фирма, с которой у заведения заключен договор. Мужчину - охранника в форме, да еще и на служебной машине клиенту подшофе достаточно легко выдать за представителя правопорядка. Конечно, ни одна охранная фирма не будет заниматься выбиванием долгов, однако присутствие крепкого мужчины в форме зачастую способствует тому, что клиент оплачивает счет, даже если понимает, что его развели.
Представители муниципальной полиции объясняют - юридического термина "консумация" в законодательстве нет, а "проституция" находится в введении криминальной полиции.
Однако к проституции консумация отношения не имеет. Если клиент покупает коктейль за 50 евро или шампанское за 500 евро добровольно, а она за это в течении часа поддерживает беседу и танцует с ним, при этом девушка не трудоустроена, то формально она является такой же посетительницей, как и иностранец, из кармана которого пытается выманить максимально возможное количество денег.
В поле зрения полиции, как правило, подобные заведения попадают лишь в исключительных случаях - так, например, в июне этого года по улице Калькю бегал окровавленный иностранец. Представителям правопорядка он рассказал, что он познакомился с девушкой, которая пообещала ему секс за то, что он купит ей бутылку шампанского за 200 евро тут же, в баре, не раз попадающем в "чёрные списки ночных заведений Риги".
Когда бутылка игристого была опустошена, девушка попросила заказать еще выпивки, но иностранец отказался, за что получил по голове от крепкого мужчины, который тут же пропал из его поля зрения.
Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские нашли девушку, которая, по всей вероятости, находилась под воздействием наркотических веществ. Был начат административный процесс.
Даже в таких ситуациях заведения, где практикуется консумация, выходят сухими из воды. Ведь как еще объяснить тот факт, что в Старом городе, по адресу ул. Калькю 20-22 десятилетиями работают ночные клубы и бары с сомнительной репутацией, время от времени лишь меняя названия и вывески?
Зарплата в конверте, которая способствует тому, что государство ежегодно не получает десятки или даже сотни тысяч евро в качестве налогов - компетенция финансовой полиции,
а то, что девушка во время беседы в различных формах дает понять отдыхающему иностранцу, что в случае его щедрости "и по взаимной симпатии" отправится в его гостиничный номер для эротического продолжения банкета - личный выбор каждой отдельной барышни, ведь, даже если что-то и произойдет, как можно регулировать личные договоренности двух совершеннолетних людей?
Эротическое шоу на пролежанном диване
Второе место, где я проработала неполную смену - веб-студия, в котором девушки находятся перед камерой в онлайн-чате, а зарабатывают общаясь, раздеваясь и выполняя другие прихоти иностранцев по ту сторону экрана, оплачивающих платные "приваты".
Золотые годы студий-посредников также уже отгремели. Пик онлайн-трансляций из сотен латвийских квартир, переделанных в апартаменты для работы моделей видео чата также приходится на 2006 год - скорость интернета уже позволяла местным "агентам" и их доморощенным моделям конкурировать на европейском и американском рынках.
Оценивалось, что тогда в сфере эротических онлайн-развлечений в Латвии были задействованы около 4000 человек, в реальности же эта цифра могла быть, как минимум, в два раза больше.
По словам девушек, работающих в подобном заведении, на неполную смену ставших моими коллегами, ещё пять лет назад такими "студиями" пестрил весь центр Риги - какие-то позиционировали себя как элитное агентство, заключали соглашение о неразглашении и оплачивали лучшим работницам спорт зал и солярий, другие предоставляли лишь раскладной диван и компьютер с время от времени зависающим Windows.
Существование таких студий - не секрет для правоохранительных органов. Известны такие эпизоды и латвийской судебной практике. Так, в рамках уголовного процесса, владельца эротического бизнеса, который руководил веб-студией на улице Дзирнаву, приговорили к двум годам условно.
Приговорили мужчину по двум статьям - за неуплату налогов и нарушение авторских прав.
При соблюдении ряда условий, "онлайн студии" с точки зрения закона не являются ни проституцией, ни стриптизом, ни порнографией. Тем более, что руководство предоставляет лишь помещение и техническое оборудование, за что забирает половину от заработанного девушкой в "привате", ко всем эротическим сценам, которые происходят за закрытыми дверями комнаты и транслируются по всему миру, ни администрация, ни владельцы формально никакого отношения не имеют...
В интернете полно рассказов от лица девушек-консуматорш и про "просто поговорить за 1000 евро", и про "москвичей, которые показывают пальцем и могут купить любую" и про счастливые истории, явно по мотивам романтических комедий, как молодая девушка познакомилась с богатым приятным мужчиной, который влюбился в нее по-уши, увез за границу и обеспечил безбедное существование.
Эти истории, по всей видимости, передаются из уст в уста, но подобное, однако, почему-то всегда происходило с "подругой подруги моей подруги".
Такие же истории рассказывают и про работниц веб-чата. "Первые месяцы может идти не очень, но потом наберешь своих "постоянников", которые будут к тебе каждый день в "приваты" ходить и подарочки по почте присылать", - обозначают мне мои перспективы сотрудники веб-чат студии, в которой я провела одну рабочую смену. "Наши модели могут позволить себе на работу и с работы ездить на такси, зарабатывают по несколько штук в месяц", - щебечет мне администратор студии, в то время, когда я сижу на пролежанном, испачканном диване.
Тебе есть 18 и ты всё ещё хочешь совместить работу с учебой, а значит, готова работать в вечерние или ночные смены на работе, которая зачастую противоречит нормам общественной морали?
Даже если ты просто планируешь пить горячительные напитки в компании иностранцев в свободное от учебы время, и немного подзаработать, время от времени танцуя стриптиз перед камерой для некоего Джеймса из Бостона, помни, что тебе придётся придумать легенду, потому что об этой работе, ты скорее всего не захочешь рассказывать своей маме.
А ещё, пьяные посетители ночного заведения, проведя несколько часов в компании симпатичных, молодых девушек, да еще и после совместного распития горячительный напитков за трёхзначные суммы, как правило, надеются на некое продолжение в более приватной обстановке.
И да, не забудь периодически проверять Youtube. Возможно, твоё эротическое шоу из "привата" уже там.