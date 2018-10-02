Моё п(р)ошлое

Золотые годы студий-посредников также уже отгремели. Пик онлайн-трансляций из сотен латвийских квартир, переделанных в апартаменты для работы моделей видео чата также приходится на 2006 год - скорость интернета уже позволяла местным "агентам" и их доморощенным моделям конкурировать на европейском и американском рынках.

Оценивалось, что тогда в сфере эротических онлайн-развлечений в Латвии были задействованы около 4000 человек, в реальности же эта цифра могла быть, как минимум, в два раза больше.

По словам девушек, работающих в подобном заведении, на неполную смену ставших моими коллегами, ещё пять лет назад такими "студиями" пестрил весь центр Риги - какие-то позиционировали себя как элитное агентство, заключали соглашение о неразглашении и оплачивали лучшим работницам спорт зал и солярий, другие предоставляли лишь раскладной диван и компьютер с время от времени зависающим Windows.

ФОТО: TVNET

Существование таких студий - не секрет для правоохранительных органов. Известны такие эпизоды и латвийской судебной практике. Так, в рамках уголовного процесса, владельца эротического бизнеса, который руководил веб-студией на улице Дзирнаву, приговорили к двум годам условно.

Приговорили мужчину по двум статьям - за неуплату налогов и нарушение авторских прав.

При соблюдении ряда условий, "онлайн студии" с точки зрения закона не являются ни проституцией, ни стриптизом, ни порнографией. Тем более, что руководство предоставляет лишь помещение и техническое оборудование, за что забирает половину от заработанного девушкой в "привате", ко всем эротическим сценам, которые происходят за закрытыми дверями комнаты и транслируются по всему миру, ни администрация, ни владельцы формально никакого отношения не имеют...

В интернете полно рассказов от лица девушек-консуматорш и про "просто поговорить за 1000 евро", и про "москвичей, которые показывают пальцем и могут купить любую" и про счастливые истории, явно по мотивам романтических комедий, как молодая девушка познакомилась с богатым приятным мужчиной, который влюбился в нее по-уши, увез за границу и обеспечил безбедное существование.

Эти истории, по всей видимости, передаются из уст в уста, но подобное, однако, почему-то всегда происходило с "подругой подруги моей подруги".

Такие же истории рассказывают и про работниц веб-чата. "Первые месяцы может идти не очень, но потом наберешь своих "постоянников", которые будут к тебе каждый день в "приваты" ходить и подарочки по почте присылать", - обозначают мне мои перспективы сотрудники веб-чат студии, в которой я провела одну рабочую смену. "Наши модели могут позволить себе на работу и с работы ездить на такси, зарабатывают по несколько штук в месяц", - щебечет мне администратор студии, в то время, когда я сижу на пролежанном, испачканном диване.

ФОТО: скриншот

Тебе есть 18 и ты всё ещё хочешь совместить работу с учебой, а значит, готова работать в вечерние или ночные смены на работе, которая зачастую противоречит нормам общественной морали?

Даже если ты просто планируешь пить горячительные напитки в компании иностранцев в свободное от учебы время, и немного подзаработать, время от времени танцуя стриптиз перед камерой для некоего Джеймса из Бостона, помни, что тебе придётся придумать легенду, потому что об этой работе, ты скорее всего не захочешь рассказывать своей маме.

А ещё, пьяные посетители ночного заведения, проведя несколько часов в компании симпатичных, молодых девушек, да еще и после совместного распития горячительный напитков за трёхзначные суммы, как правило, надеются на некое продолжение в более приватной обстановке.