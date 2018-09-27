На эстонско-российской границе ребенка пропустили через рентген

В начале недели на пограничном пункте Лухамаа по ошибке сотрудника таможни сидевший в машине ребенок двух с половиной лет попал в рентген-аппарат, предназначенный для обнаружения контрабанды. Родители малыша намерены подать в суд на Налогово-таможенный департамент, пишет Postimees.
Утро понедельника в семье Анти Киви, переехавшей за границу, на территорию, где исторически живут сету, началось как всегда: мать семейства поехала в Выру, чтобы отвезти ребенка в детский сад, а отец - в Россию на работу.
Мать только недавно вышла из отпуска по уходу за ребенком, для нее переход границы был в новинку и процедуры непривычны. "Жена дала чиновнику два паспорта. Спросили, есть ли товары, которые необходимо декларировать. Супруга ответила, что нет. Ей сказали заехать на автомобиле в ангар, не объяснив, для чего", - рассказал Анти Киви.
Женщина подумала, что таможенники просто хотят тщательнее проверить автомобиль. Ее отвели в стеклянное помещение, а ребенок остался сидеть в машине в кресле безопасности.
Молодая мать и не предполагала, что она находится в комнате ожидания высокотехнологичного рентген-комплекса, открытого в 2017 году, а ее ребенка двух с половиной лет вместе с машиной провезут через китайский рентген-аппарат, стоивший почти два миллиона евро.
Можно только догадываться, каково было удивление таможенника, когда вместо контрабандных сигарет и других запрещенных товаров он увидел на мониторе детский скелет. В итоге сотрудник таможни решил, что скроет свою ошибку, и матери ничего не сказал.
Когда мать вернулась в машину, ребенок был в обычном настроении. Женщина ничего не заподозрила, отвезла ребенка в ясельную группу и отправилась на работу. Еще до полудня - до звонка ее мужа - она ничего не знала о случившемся. "Когда я позвонил жене, чтобы спросить, как ее день, она между прочим рассказала, что утро не задалось: проспала, а потом еще на таможне была проверка. Я спросил, что проверяли на таможне, кроме багажника. И тут жена объяснила", - рассказал Киви.
Киви знал, что в новом ангаре автомобили просвечивают рентгеном, и сразу сообразил, что случилось с ребенком. Он тут же позвонил таможенникам Лухамаа, но там уже заступила новая смена. "Они ничего не знали, в том числе и старший по смене. Они проверили сделанные снимки и выяснили, что так и было - ребенок виден на рентгене", - рассказал Киви.
Таможенник не заглянул в машину
Заведующий таможенным отделом Налогово-таможенного департамента Свен Сууррайд признал ошибку, в отношении сотрудника начато дисциплинарное производство.
"В то время у сотрудника не было информации, что в машине есть еще пассажиры, отдельно машину он не проверял, - сказал Сууррайд и принес извинения матери ребенка. - Нам жаль, что это произошло. Это серьезная ошибка, мы пересмотрим организацию труда, чтобы больше такого не повторилось", - сказал Сууррайд.
По его словам, доза облучения от одного осмотра сравнима с одним медицинским рентгеном и не опасна для жизни людей и животных.
"В соответствии с протоколом о безопасности рентген-устройства, в среднем доза облучения от одного сканирования - 11,2 микрозиверта. По закону за год человек не должен получать облучение более чем в 1000 микрозивертов", - сказал Сууррайд.
Отец ребенка, прошедшего рентген вместе с машиной, с этим ответом не согласен. Он не понимает, почему совершивший ошибку чиновник никому об этом не сообщил. "Они хотели всё замолчать. Ничего не сказали начальству, но сотрудники другой смены, с которыми я говорил, сказали, чтобы я так этого не оставлял", - говорит Киви, добавляя, что даже у зубного врача ему отказывались два раза подряд делать рентген. "Как же это может быть безопасным?" - удивляется он.
Чем меньше облучения, тем лучше
Сотрудники радиационного отдела Департамента окружающей среды отметили, что у родителей нет причин для беспокойства.
"Если происходит такой достойный сожаления случай, доза облучения, которую получает человек, находящийся в машине, составляет около десяти микрозивертов. Это сравнимо с природной дозой, получаемой в течение одних суток, и не представляет угрозы для здоровья", - сказал пресс-секретарь департамента.
По его словам, аналогичную дозу можно получить за двухчасовой авиаперелет, а при рентгене грудной клетки доза облучения почти в десять раз больше.
В действительности никто точно не знает, какую дозу облучения получил ребенок в машине. Медицинский физик Андрус Аавик признал, что чем меньше человек облучается в течение жизни, тем лучше. "Да, любое облучение повышает риск заболевания раком, а мы не знаем, что становится причиной его возникновения", - сказал Аавик, добавив, что перед тем, как сделать медицинский рентген, проводится анализ рисков. "От этого зависит, будут ли делать рентген и когда, но предельной нормы медицинского облучения на самом деле нет. Все зависит от ситуации и от человека", - сказал Аавик.
По его словам для облучения не нужно спрашивать разрешения у родителя. "Например, в аэропорту людей облучают очень маленькой дозой, чтобы они не пронесли металлические предметы на борт. Выбор ваш - отправляться в путешествие или нет", - привел пример Аавик, подтвердив, что из-за дозы в 11,2 микрозиверта родителям не стоит беспокоиться.