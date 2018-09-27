На эстонско-российской границе ребенка пропустили через рентген

Утро понедельника в семье Анти Киви, переехавшей за границу, на территорию, где исторически живут сету, началось как всегда: мать семейства поехала в Выру, чтобы отвезти ребенка в детский сад, а отец - в Россию на работу.

Мать только недавно вышла из отпуска по уходу за ребенком, для нее переход границы был в новинку и процедуры непривычны. "Жена дала чиновнику два паспорта. Спросили, есть ли товары, которые необходимо декларировать. Супруга ответила, что нет. Ей сказали заехать на автомобиле в ангар, не объяснив, для чего", - рассказал Анти Киви.

Женщина подумала, что таможенники просто хотят тщательнее проверить автомобиль. Ее отвели в стеклянное помещение, а ребенок остался сидеть в машине в кресле безопасности.

Молодая мать и не предполагала, что она находится в комнате ожидания высокотехнологичного рентген-комплекса, открытого в 2017 году, а ее ребенка двух с половиной лет вместе с машиной провезут через китайский рентген-аппарат, стоивший почти два миллиона евро.

Можно только догадываться, каково было удивление таможенника, когда вместо контрабандных сигарет и других запрещенных товаров он увидел на мониторе детский скелет. В итоге сотрудник таможни решил, что скроет свою ошибку, и матери ничего не сказал.

Когда мать вернулась в машину, ребенок был в обычном настроении. Женщина ничего не заподозрила, отвезла ребенка в ясельную группу и отправилась на работу. Еще до полудня - до звонка ее мужа - она ничего не знала о случившемся. "Когда я позвонил жене, чтобы спросить, как ее день, она между прочим рассказала, что утро не задалось: проспала, а потом еще на таможне была проверка. Я спросил, что проверяли на таможне, кроме багажника. И тут жена объяснила", - рассказал Киви.

Киви знал, что в новом ангаре автомобили просвечивают рентгеном, и сразу сообразил, что случилось с ребенком. Он тут же позвонил таможенникам Лухамаа, но там уже заступила новая смена. "Они ничего не знали, в том числе и старший по смене. Они проверили сделанные снимки и выяснили, что так и было - ребенок виден на рентгене", - рассказал Киви.

Таможенник не заглянул в машину

Заведующий таможенным отделом Налогово-таможенного департамента Свен Сууррайд признал ошибку, в отношении сотрудника начато дисциплинарное производство.

"В то время у сотрудника не было информации, что в машине есть еще пассажиры, отдельно машину он не проверял, - сказал Сууррайд и принес извинения матери ребенка. - Нам жаль, что это произошло. Это серьезная ошибка, мы пересмотрим организацию труда, чтобы больше такого не повторилось", - сказал Сууррайд.

По его словам, доза облучения от одного осмотра сравнима с одним медицинским рентгеном и не опасна для жизни людей и животных.