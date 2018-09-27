Шесть стран просят суд в Гааге начать расследование против Мадуро

Канада и пять стран Латинской Америки просят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начать расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В соответствующем заявлении, представленном в ходе 73-й Генеральной ассамблеи ООН в среду, 26 сентября, главы Аргентины, Чили, Колумбии, Перу, Парагвая и Канады высказывают подозрения в том, что Мадуро виновен в совершении преступлений против человечности.
Семистраничный документ содержит свидетельства, собранные группой международных экспертов и организаций, уточняет информагентство Reuters. Президента Венесуэлы подозревают, в частности, в том, что он несет ответственность за пытки и убийства сторонников оппозиции, совершенные после 12 февраля 2014 года, когда в стране прошли массовые антиправительственные протесты, передает Deutsche Welle.
Это обращение стало первым случаем, когда группа государств жалуется в МУС на какую-либо другую страну. Суд в Гааге должен будет решить, станет ли заявление поводом для расследования.