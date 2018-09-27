Шесть стран просят суд в Гааге начать расследование против Мадуро

Канада и пять стран Латинской Америки просят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начать расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В соответствующем заявлении, представленном в ходе 73-й Генеральной ассамблеи ООН в среду, 26 сентября, главы Аргентины, Чили, Колумбии, Перу, Парагвая и Канады высказывают подозрения в том, что Мадуро виновен в совершении преступлений против человечности.