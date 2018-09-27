В Индии легализовали супружеские измены

В августе прошлого года 41-летний индийский бизнесмен Джозеф Шине, живущий в Италии, обратился в Верховный суд с просьбой отменить уголовную ответственность за супружеские измены. Шине пояснил, что данный закон дискриминирует права женщин.

«Женатые женщины никоим образом не отличаются от женатых мужчин, потому не должны преследоваться по-особенному», — говорится в его заявлении.

Верховный судья Индии Дипак Мисра сказал, что, прелюбодеяние может являться причиной для развода, но не уголовным преступлением, передает Gazeta ru.

158-летний закон колониальной эпохи гласил, что любой мужчина, который занялся сексом с замужней женщиной без разрешения ее мужа, является виновным в преступном прелюбодеянии. Вместе с тем закон запрещал женщинам подавать жалобу на изменившего ей мужа. Человек, обвиненный в супружеской измене, отправлялся в тюрьму на срок до пяти лет или платил штраф.