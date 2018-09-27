Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В Индии легализовали супружеские измены

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Верховный суд Индии постановил, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением, сообщает "Би-Би-Си".

В августе прошлого года 41-летний индийский бизнесмен Джозеф Шине, живущий в Италии, обратился в Верховный суд с просьбой отменить уголовную ответственность за супружеские измены. Шине пояснил, что данный закон дискриминирует права женщин.

«Женатые женщины никоим образом не отличаются от женатых мужчин, потому не должны преследоваться по-особенному», — говорится в его заявлении.

Верховный судья Индии Дипак Мисра сказал, что, прелюбодеяние может являться причиной для развода, но не уголовным преступлением, передает Gazeta ru.

158-летний закон колониальной эпохи гласил, что любой мужчина, который занялся сексом с замужней женщиной без разрешения ее мужа, является виновным в преступном прелюбодеянии. Вместе с тем закон запрещал женщинам подавать жалобу на изменившего ей мужа. Человек, обвиненный в супружеской измене, отправлялся в тюрьму на срок до пяти лет или платил штраф.

Прелюбодеяние запрещено шариатом и исламом, поэтому входит в перечень уголовных преступлений в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Сомали.

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