Макаревич: Российские телевизионные каналы не смотрю уже давно...

Помимо творчества, прошлого и будущего Макаревича, речь не могла не зайти о сегодняшней России. Точнее, об отношении музыканта к происходящему на его родине. Ведь известно, что Макаревич достаточно критично относится к нынешней власти, за что нередко в него летят камни со стороноы коллег по цеху и от тех, кто некогда восхищался его «Поворотом», «Синей птицей», «За тех, кто в море», "Марионетками" и другими, ставшими культовыми, песнями.

По его словам, поначалу, когда Путин пришел к власти, у Андрея Вадимовича не было особых возражений. Но все поменялось. И это не случилось за один день.

- Просто со временем происходящее стало выглядеть все непонятнее и грубее. Сначала эта странная должностная ротация (когда Путин и Медведев менялись должностями президента и премьер-министра). Теперь Украина… И я перестал понимать, что происходит. Было ясно, что там нельзя что-либо поменять, и мне надоело каждый раз обсуждать вещи, которые невозможно изменить, поэтому сейчас стараюсь больше этого не касаться… Если не можешь повлиять на происходящее, надо как минимум поберечь нервы, иначе можно сойти с ума.

А на вопрос, почему люди в России покупаются на такую дешевую пропаганду, которая льется, например, с экранов телевизоров, Макаревич ответил просто: «Я российские каналы не смотрю уже давно, и мои друзья их не смотрят. Но понятно, что это правильно нацеленная, точная технология, которая работает на психику человека, на примитивные слои подсознания. Это все цинично, но высокопрофессионально, и на многих действительно действует.

Здесь нет ничего нового, такая методология хорошо известна со времен Германии, на различных этапах использовалась в США.

У братьев Стругацких есть замечательный роман «Обитаемый остров», написанный в 60-х годах прошлого столетия. Там упоминаются башни, которые построены как бы для защиты государства, но на самом деле два раза в день они посылали волны, которые гипнотически воздействовали на жителей страны, заставляя их слепо верить руководству государства и исполнять их команды.

Интересно, что в книге эти передатчики действовали на 80% людей, 20% их не воспринимали. Я думаю, что примерно такая пропорция и сейчас. Можно только удивляться, как эти писатели все настолько предвидели...»

Андрей Макаревич ФОТО: Publicitātes foto

Полностью интервью можно прочитать в журнале "Клуб".