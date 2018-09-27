"Новичок" и бомбежки в Сирии привели к утверждению в ЕС нового режима санкций за химоружие

Общий для всего Евросоюза режим позволит быстро вводить персональные санкции против лиц, уличенных в причастности к применению химического оружия.

Как сообщили нескольким изданиям источники в структурах Евросоюза, окончательно режим санкций за химическое оружие, скорее всего, будет утвержден на саммите ЕС на уровне министров иностранных дел 15 октября.

До тех пор конкретное содержание пакета санкций не раскрывается, но неофициально известно, что он включает набор наказаний в виде блокировки счетов, заморозки активов и запрета на въезд в страны ЕС, сообщает BBC.

Принятия Евросоюзом такого документа добивались Великобритания и Франция, которых в итоге поддержали все страны ЕС. Решение разработать единый пакет санкций был принято на саммите ЕС в июне этого года.

Против кого именно могут быть введены эти санкции, Евросоюз пока не говорит.