Новой «трешке» BMW поменяют фирменный элемент кузова

Предположительно, на снимках представлена топовая гражданская версия — M340i. Публичный дебют модели состоится 2 октября на автосалоне в Париже, пишет motor.ru.

Одним из самых заметных новшеств в дизайне «трешки» станет видоизмененный «изгиб Хофмайстера»: фирменный элемент экстерьера моделей BMW сделаю более угловатым и похожим на стрелку. Помимо этого, у седана поменяется рисунок дневных ходовых огней, а также немного увеличится в размерах решетка радиатора.

Изгиб Хофмайстера впервые появился на модели BMW 3200 CS в 1961 году. Элемент назван в честь Вильгельма Хофмайстера, работавшего шеф-дизайнером BMW в период с 1955 по 1970 год.

По предварительной информации, BMW M340i оснастят трехлитровой «турбошестеркой», выдающей около 365 лошадиных сил и 501 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом xDrive.

Компания BMW разместила в твиттере несколько новых фотографий BMW 3-Series следующего поколения с измененным «изгибом Хофмайстера». Предположительно, на снимках представлена топовая гражданская версия — M340i. Публичный дебют модели состоится 2 октября на автосалоне в Париже.

Одним из самых заметных новшеств в дизайне «трешки» станет видоизмененный «изгиб Хофмайстера»: фирменный элемент экстерьера моделей BMW сделаю более угловатым и похожим на стрелку. Помимо этого, у седана поменяется рисунок дневных ходовых огней, а также немного увеличится в размерах решетка радиатора.

Изгиб Хофмайстера впервые появился на модели BMW 3200 CS в 1961 году. Элемент назван в честь Вильгельма Хофмайстера, работавшего шеф-дизайнером BMW в период с 1955 по 1970 год.

По предварительной информации, BMW M340i оснастят трехлитровой «турбошестеркой», выдающей около 365 лошадиных сил и 501 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом xDrive.

Ранее BMW подтвердила, что центр тяжести новой «трешки» станет ниже на 10 миллиметров. Масса седана снизится на 55 килограммов, а развесовка по осям приблизится с идеальным 50:50.