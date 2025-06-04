В Риге задержан водитель без прав: при себе подозрительный предмет

Около 10:30 утра во время патрулирования района Авоты сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль марки Volkswagen. Когда на светофоре загорелся зеленый сигнал, водитель долго не начинал движение, вынудив стоящие за ним машины подавать звуковые сигналы.

Начав наконец движение, водитель продолжал вести себя неуверенно и подозрительно, поэтому полицейские решили с ним поговорить и дали указание остановить транспортное средство.

Подойдя к автомобилю, правоохранители объяснили мужчине причину остановки. Водитель предъявил документ, удостоверяющий личность, однако признался, что водительских прав у него нет. Кроме того, при проверке данных транспортного средства выяснилось, что обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (KASCO) на автомобиль отсутствует.

Во время беседы у полицейских возникли подозрения, что мужчина может находиться под воздействием наркотических веществ: его речь была невнятной, а зрачки глаз - сужены. Также при досмотре вещей в его сумке был найден предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Учитывая обстоятельства, на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые взяли на себя дальнейшие процессуальные действия.