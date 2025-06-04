Госполиция проверила автомобили из третьих стран: выявлены нарушения

В указанный период полиция проверила по всей стране несколько десятков автомобилей, зарегистрированных в третьих странах. Для более эффективной проверки данных о транспортных средствах и их водителях была налажена координация с правоохранительными органами Украины.

В ходе проверок были выявлены отдельные нарушения. Например, полицейские установили, что у одного из автомобилей марки BMW, возможно, подделаны VIN (идентификационный номер транспортного средства) и документы. Машина была изъята, полиция начала уголовный процесс. В другом случае была остановлена машина с номерами третьей страны, водитель которой сел за руль, не имея прав - ранее они у него были изъяты. По этому факту начат процесс об административном нарушении.

Полицейские в ходе проверок следили за тем, правильно ли задекларированы транспортные средства, соответствует ли номерной знак данным регистрационных документов, а также проверяли наличие у водителей всех необходимых документов на управление автомобилем, действительного вида на жительство в Латвии или другой стране Шенгенской зоны либо действующей визы.

Напомним, что согласно поправкам к Закону о дорожном движении с 1 января текущего года на дорогах Латвии разрешено движение только тех автомобилей, зарегистрированных в третьих странах, которые предварительно задекларированы в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).