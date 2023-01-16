Почему так сложно сдать экзамен в CSDD?

Пройдены бесчисленные уроки вождения с инструктором, потрачена большая сумма денег, родители и друзья продолжают спрашивать, когда наконец будут права... Но уже в который раз приходится возвращаться с экзамена без нового документа. Поинтересовались у заместителя руководителя рижского центра по обслуживанию клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Альберта Круминьша, почему так сложно сдать экзамен на права.
Человек хочет учиться, выделил на это определенный бюджет. Он возлагает очень большие надежды. Однако получить права столь легко и быстро не получается. Это вызывает гнев и разочарование. Человеку начинает казаться, что инструктор "выжимает деньги", поэтому настойчиво записывается на экзамен.